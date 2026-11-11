Estiman histórico Buen Fin 2026, con derrama superior a los 235 mil mdp; CDMX será clave

Esperan alta derrama económica por el Buen Fin 2026. Foto: Cuartoscuro

Todo está listo para que del 13 al 17 de noviembre se lleve a cabo el Buen Fin 2026, periodo para el cual el sector empresarial proyecta un crecimiento sin precedentes en la derrama económica y una participación histórica de comercios en el país, con la capital concentrando más de un tercio de las ganancias totales.

​Durante la inauguración de la Cumbre Empresarial CANACO, celebrada esta mañana en un centro de exposiciones de la zona centro de la Ciudad de México, Octavio de la Torre, presidente de la CONCANACO SERVYTUR, informó que se prevé superar las cifras del ejercicio anterior gracias a un crecimiento moderado pero firme.

​”Andamos sobre los 235 mil millones de pesos, es un 7.3% más que el año pasado; evidentemente esto deriva del margen que nos da la inflación, no estamos apostando por dos dígitos, vamos por una cifra reservada y también estamos buscando que más de 200 mil negocios se registren al sorteo del SAT”, Detalló el dirigente nacional.

​Por su parte, Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de CANACO CDMX, destacó el papel protagónico que tendrá la capital del país durante la edición de este año, al estimar que la metrópoli captará una porción muy significativa del mercado nacional.

​”Pensamos que tendremos alrededor del 36% del consumo nacional en el Buen Fin, nada más en la Ciudad de México”, puntualizó.

​Con estas expectativas, los líderes del comercio organizado exhortaron a la ciudadanía a realizar compras conscientes y a los establecimientos formales a sumarse a las oportunidades fiscales y de promoción que ofrece esta edición del evento comercial más esperado del año.

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