¿Cuánto te toca de aguinaldo en 2026? Así se calcula si no trabajaste todo el año

Trabajadores que trabajaron unos meses reciben aguinaldo. Foto: Cuartoscuro

En México, las empresas deben pagar el aguinaldo antes del 20 de diciembre, una prestación que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), corresponde a un mínimo de 15 días de salario para quienes cumplen un año de servicio. Sin embargo, quienes no trabajaron todo 2026 también tienen derecho a recibir una parte proporcional.

Si ingresaste a tu empleo durante el año o dejaste de trabajar antes de diciembre, aquí te explicamos cómo calcular cuánto te corresponde de aguinaldo, con base en el tiempo que laboraste y tu salario diario.

¿Cómo se calcula el aguinaldo si no trabajaste todo el año?

El artículo 87 de la LFT establece que las personas que no hayan cumplido un año de servicio tienen derecho a recibir la parte proporcional del aguinaldo, sin importar si continúan trabajando o ya no están en la empresa cuando llegue la fecha de pago.

Para calcularlo necesitas conocer tu salario diario y los días que trabajaste durante 2026. La fórmula es la siguiente:

Salario diario × 15 ÷ 365 × días trabajados durante el año.

El resultado es el monto proporcional que te corresponde, considerando el mínimo legal de 15 días de salario.

Ejemplo: así puedes calcular tu aguinaldo proporcional

Supongamos que recibes un sueldo mensual de 12 mil pesos y comenzaste a trabajar hace 184 días antes de la dispersión del aguinaldo. Para calcular tu prestación, debes hacer lo siguiente:

Divide tu sueldo mensual entre 30: 12 mil ÷ 30 = 400 pesos de salario diario. Multiplica tu salario diario por los 15 días de aguinaldo: 400 × 15 = 6 mil pesos. Divide esa cantidad entre 365 días: 6 mil ÷ 365 = 16.43 pesos. Multiplica el resultado por los 184 días que trabajaste.

En este ejemplo, te corresponderían aproximadamente 3 mil 20 pesos de aguinaldo.

¿Qué pasa si ya no trabajas en la empresa?

La LFT también protege a quienes terminan su relación laboral antes de la fecha de pago. Si renunciaste o te despidieron durante 2026, tienes derecho a recibir la parte proporcional del aguinaldo por el tiempo que trabajaste en ese año.

Este monto debe incluirse en el pago de tu finiquito o liquidación, según corresponda. La prestación no se pierde por dejar de trabajar antes del 20 de diciembre.

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