¿Por qué hay huelga general en España? Las exigencias ante la crisis de vivienda

Españoles protestan por altos costos de vivienda. Foto: AFP

La crisis de vivienda en España llevó a miles de personas a participar en una huelga general este miércoles 11 de noviembre de 2026, con movilizaciones para exigir alquileres más accesibles, frenar la especulación inmobiliaria y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Las protestas buscan presionar a los gobiernos para que garanticen el acceso a una vivienda digna. El problema se refleja en el aumento de las rentas, la falta de inmuebles disponibles y el peso que representa el alquiler frente a los ingresos, especialmente entre los jóvenes.

¿Qué exigen los manifestantes ante la crisis de vivienda?

Entre las principales demandas están regular los precios de los alquileres en las zonas con mayores costos, limitar la especulación inmobiliaria y frenar el impacto de los alojamientos turísticos en la disponibilidad de viviendas.

También piden ampliar la oferta de vivienda pública y social, evitar los desahucios de personas en situación vulnerable y mejorar los salarios para que los trabajadores puedan cubrir sus gastos básicos.

Las movilizaciones fueron convocadas por organizaciones sindicales y colectivos de vivienda, que consideran insuficientes las medidas adoptadas para atender el problema.

Las cifras que explican la crisis de vivienda en España

Los datos muestran la dimensión del problema. El Banco de España estimó un déficit acumulado de 750 mil viviendas entre 2021 y 2025, una diferencia entre la oferta disponible y las necesidades de los hogares.

La situación también afecta directamente a los jóvenes. De acuerdo con el Consejo de la Juventud de España, en 2026 el alquiler promedio alcanzó los mil 176 euros mensuales, equivalente al 98.7% del salario medio de una persona joven.

Por su parte, el informe de Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (FOESSA), sobre vivienda en 2025 identificó que más de 4.6 millones de hogares tenían dificultades para acceder a una vivienda o mantenerla.

El caso de Maricarmen, un ejemplo de la crisis habitacional

Uno de los casos que dio visibilidad al problema fue el de Maricarmen Abascal, de 87 años, quien fue desalojada de su vivienda en Madrid en septiembre y murió días después.

Su historia se convirtió en un símbolo para los colectivos que denuncian las consecuencias de los desalojos y la dificultad para conservar una vivienda, incluso entre personas mayores.

La vivienda también se convirtió en un tema político

La crisis habitacional se mantiene como uno de los principales asuntos de discusión en España, en medio de las dificultades del Gobierno de Pedro Sánchez para sacar adelante medidas en materia de vivienda.

El Ejecutivo aprobó dos decretos extraordinarios que serían sometidos a votación el 12 de noviembre. La oposición del Partido Popular cuestionó las movilizaciones y advirtió que derogaría esas medidas si llegara al Gobierno.

La huelga ocurre además a pocas semanas de las elecciones anticipadas del 29 de noviembre, por lo que el acceso a la vivienda se mantiene en el centro del debate político.

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