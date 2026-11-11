Sigue crisis en Paraguay por caso Ueno Bank: expresidente Santiago Peña pasaría 15 años en prisión

La investigación incluye a 27 personas vinculadas con Ueno. Foto: AFP

Santiago Peña, expresidente de Paraguay, podría enfrentar una pena de hasta 15 años de cárcel por la investigación relacionada con Ueno bank, entidad financiera intervenida con la que fue vinculado y donde organismos estatales depositaron millonarios recursos durante su gobierno.

Peña, de 47 años, fue destituido por el Senado el pasado viernes por “mal desempeño de funciones”. Posteriormente, fue detenido e imputado por presuntos delitos relacionados con el manejo de fondos públicos y sus vínculos económicos con el grupo empresarial propietario del banco.

Santiago Peña enfrenta posible condena de 15 años de prisión

La fiscal Verónica Valdez explicó en conferencia de prensa que el exmandatario podría recibir una condena de hasta 15 años de prisión, debido a que la investigación contempla más de un presunto delito.

“La pena que podría ser aplicada (…), conforme a las calificaciones que ahora están previstas, es de hasta 15 años de pena privativa de libertad”, señaló.

El Ministerio Público imputó a Peña por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor.

La Fiscalía sostiene que el expresidente habría intervenido en decisiones relacionadas con el depósito, renovación y permanencia de importantes recursos de entidades públicas y previsionales en Ueno bank.

🔴 FISCALÍA CONFIRMA PENA DE HASTA QUINCE AÑOS PARA SANTIAGO PEÑA Y DECLARA PRÓFUGO A DIRECTIVO DE ITI



🗣"El expresidente, la pena máxima que podría ser aplicada, conforme a las calificaciones que ahora están previstas, es de hasta 15 años".



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¿Qué relación tenía Santiago Peña con Ueno bank?

De acuerdo con la imputación fiscal, Peña mantenía vínculos económicos con Ueno Holding, conglomerado empresarial al que pertenece el banco intervenido.

Entre sus inversiones se encontraban:

1.58% de las acciones de Ueno Holding.

Un certificado de depósitos de ahorro en Ueno.

Un bono en la empresa Itti, también perteneciente al Grupo Vázquez.

Según la acusación presentada por los diputados que promovieron su juicio político, Peña vendió su participación en el conglomerado en marzo de 2025, cuando ya ejercía la Presidencia.

Investigan a otras 27 personas por el caso Ueno bank

La investigación también incluye a 27 personas vinculadas con Ueno y sus empresas relacionadas, entre ellas ocho exdirectivos de la entidad financiera.

El fiscal Francisco Cabrera indicó que los exdirectivos podrían enfrentar penas de hasta 12 años de prisión.

Sin embargo, aclaró que las posibles condenas podrían cambiar si se modifican las calificaciones legales de los delitos investigados.

🔴 FISCALÍA AMPLÍA EL FOCO DE LA INVESTIGACIÓN DEL CASO UENO: MÁS PERSONAS DEL ENTORNO DE SANTIAGO PEÑA BAJO LA LUPA



La fiscal Verónica Valdez confirmó que la investigación vinculada al caso ueno bank no se limita a las personas que ya fueron imputadas.



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¿Dónde está detenido Santiago Peña?

El juez penal Humberto Otazú ordenó que el expresidente, Santiago Peña, permanezca en prisión preventiva para garantizar su participación en el proceso judicial.

Peña deberá permanecer en el Regimiento Guardia Presidencial, una unidad militar ubicada en Asunción, capital de Paraguay.

La medida fue dictada después de una audiencia realizada el sábado, tras su destitución mediante juicio político.

Devuelven 355 mdd, pero faltan miles de millones

El Banco Central de Paraguay (BCP) devolvió unos 355 millones de dólares a más de 1.78 millones de clientes de Ueno Bank, entidad intervenida el pasado 3 de noviembre por problemas de solvencia. Sin embargo, la mayor parte de los 2 mil 800 millones de dólares en depósitos continúa pendiente de recuperación, en medio de una crisis financiera que derivó en la destitución de Santiago Peña.

De acuerdo con las autoridades, el Fondo de Garantía de Depósitos contempla cubrir alrededor de 740 millones de dólares. Entre los recursos comprometidos destacan 516 millones de dólares del Instituto de Previsión Social (IPS), organismo encargado de jubilaciones y servicios de salud, que presentó una denuncia penal para recuperar el dinero.

Investigan destino de los fondos de Ueno Bank

La Fiscalía paraguaya investiga el destino de los recursos y solicitó cooperación a Luxemburgo, Argentina y Estados Unidos para localizar bienes y posibles activos en el extranjero.

Mientras tanto, el Banco Central analiza los activos y pasivos de la institución para continuar con los reembolsos y dar prioridad a los fondos destinados a jubilaciones.

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