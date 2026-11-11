¿Quién es Beto Leyva, detenido en Tijuana por tráfico de migrantes?

Beto Leyva, el detenido en Tijuana con nexos directos al CDS. Foto: OHarfuch

José Alberto “N”, conocido como “Beto Leyva”, fue detenido en Tijuana, Baja California, durante un operativo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con las autoridades, el detenido presuntamente formaba parte del círculo cercano de René y Alfonso Arzate García, identificados como la “Rana” y el “Aquiles”, respectivamente, quienes encabezan una facción del Cártel de Sinaloa con presencia en Sinaloa, Baja California y Durango.

Las investigaciones lo relacionan con actividades de tráfico de personas hacia Estados Unidos, secuestro de migrantes y operaciones financieras presuntamente utilizadas para lavar dinero.

¿Qué actividades le atribuyen a Beto Leyva?

Las autoridades señalan que José Alberto “N” presuntamente coordinaba el traslado de personas desde Tijuana hacia San Diego y San Ysidro, California, a través de rutas utilizadas para cruzar la frontera.

También lo vinculan con secuestros de migrantes. Según las investigaciones, las víctimas eran retenidas mientras sus familiares, ubicados en Estados Unidos, recibían exigencias de dinero a cambio de su liberación.

Además, se le relaciona con negocios que presuntamente servían para introducir recursos ilícitos al sistema financiero y con una red dedicada a conseguir armas y vehículos robados en territorio estadounidense.

¿Qué relación tiene Beto Leyva con la “Rana” y el “Aquiles”?

La información oficial ubica a Beto Leyva dentro del círculo cercano de René y Alfonso Arzate García, dos presuntos integrantes de una facción del Cártel de Sinaloa.

Ambos son conocidos con los alias de la “Rana” y el “Aquiles” ambos jefes de plaza en Tijuana del Cartel de Sinaloa, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, encabezan una estructura criminal con operaciones en distintos puntos del noroeste de México. Ambos señalados cuentan con una ficha de 5 millones de dólares por información que conlleve a su paradero de lo señalados.

“Según documentos judiciales, René Arzate-García es un “jefe de plaza” del Cártel de Sinaloa con base en Baja California, México, junto con su hermano Alfonso Arzate-García, alias “Aquiles” (previamente imputado en el caso número 14-cr-00722-DMS). René Arzate-García dirige las operaciones de narcotráfico del cártel en Tijuana y los municipios circundantes y está implicado en la importación a Estados Unidos de grandes cantidades de drogas ilícitas, como fentanilo, cocaína, metanfetamina y marihuana. Conocido por ser extremadamente violento, Arzate-García también está implicado en la realización de operaciones represivas para el Cártel de Sinaloa, como secuestros y ejecuciones.”

La detención de José Alberto “N” forma parte de las investigaciones sobre las actividades de esa organización, particularmente las relacionadas con el tráfico de personas y otros delitos transfronterizos.

Help us bring down two of the Sinaloa Cartel’s top operators. We are offering up to $10M in rewards for info leading to the arrests and/or convictions of Tijuana Plaza bosses René and Alfonso Arzate-García. https://t.co/Wjguh0wjBw pic.twitter.com/rsXdmyUKHN — US Dept of State INL (@StateINL) February 26, 2026

¿Cómo fue detenido Beto Leyva en Tijuana?

El operativo se realizó mediante cateos autorizados por un juez, como parte de una investigación por delincuencia organizada.

En la acción participaron elementos de la Defensa, la Guardia Nacional y agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR.

Las autoridades también informaron que el detenido cuenta con una orden de arresto vigente en Estados Unidos.

Para concretar la operación, las instituciones mexicanas intercambiaron información e inteligencia con el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).

Hasta la información proporcionada por las autoridades, no se detallaron públicamente los inmuebles cateados ni los objetos asegurados durante el operativo.

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