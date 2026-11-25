España cierra plazo para votar por correo. Foto: Shutterstock/AFP

España se prepara para celebrar elecciones generales el próximo 29 de noviembre de 2026, en las que se elegirán representantes para el Congreso de los Diputados y el Senado. Para los ciudadanos españoles que viven fuera de su país, el proceso contempla distintas modalidades para ejercer su voto.

En México, donde residen 212 mil 812 españoles, de acuerdo con cifras del Portal de la Ciudadanía Española en el Exterior al 1 de enero de 2026, el proceso electoral también tiene relevancia.

El plazo para enviar el voto aplica para quienes están inscritos en el censo electoral de residentes ausentes (CERA) todavía pueden depositar su sufragio en una urna habilitada en México hasta el jueves 26 de noviembre.

🗳️ #VotoCERA: si eres español residente en el extranjero con derecho a voto en la #EleccionesGenerales del #29N, consulta el #VotoExterior.



⚠️ ¡Mañana, 26 de noviembre, es el último día para depositar el #VotoEnUrna en oficinas consulares!



Toda la ℹ️ en https://t.co/IE7qXnFT1h pic.twitter.com/CREtiHkpxg — Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación (@MAECgob) November 25, 2026

¿Qué plazos estima el Ministerio de Asuntos Exteriores para ejercer el voto?

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España estableció diferentes fechas para que los ciudadanos puedan participar en las elecciones, dependiendo de si residen permanentemente en el extranjero o se encuentran fuera de España de manera temporal.

Estos son los principales plazos:

Del 12 al 19 de octubre: periodo para reclamar inclusiones o exclusiones y corregir datos en el censo electoral.

periodo para reclamar inclusiones o exclusiones y corregir datos en el censo electoral. Hasta el 31 de octubre: fecha límite para que los electores temporalmente en el extranjero (ERTA) solicitaran la documentación para votar.

fecha límite para que los electores temporalmente en el extranjero (ERTA) solicitaran la documentación para votar. Hasta el 24 de noviembre: plazo para que los residentes en el extranjero (CERA) enviaran su voto por correo al consulado o centro habilitado.

plazo para que los residentes en el extranjero (CERA) enviaran su voto por correo al consulado o centro habilitado. Del 21 al 26 de noviembre: periodo para depositar el voto presencialmente en las urnas instaladas en consulados y centros de votación.

periodo para depositar el voto presencialmente en las urnas instaladas en consulados y centros de votación. Hasta el 25 de noviembre: fecha límite para que los electores CERA que se encuentren temporalmente en España envíen su voto por correo.

La jornada electoral para elegir a los integrantes del Congreso de los Diputados y del Senado se realizará el domingo 29 de noviembre.

¿Cómo pueden votar los españoles desde el extranjero?

El procedimiento depende de la situación de cada ciudadano. Las autoridades españolas contemplan dos modalidades: el voto ERTA, para quienes están temporalmente fuera de España, y el voto CERA, para quienes residen de manera permanente en otro país.

Voto ERTA: españoles que están de paso en el extranjero

Las personas que viven en España, pero se encuentran temporalmente en otro país, deben:

Registrarse como no residentes en la oficina consular correspondiente. Solicitar la documentación electoral mediante el formulario oficial. Recibir las papeletas y documentos en su domicilio. Enviar su voto por correo postal a la mesa electoral que les corresponda en España.

Para las elecciones del 29 de noviembre, el plazo para solicitar la documentación terminó el 31 de octubre y el voto debía enviarse a más tardar el 25 de noviembre.

Voto CERA: españoles que residen en el extranjero

Quienes viven permanentemente fuera de España deben estar inscritos en el Registro de Matrícula Consular y en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA).

A diferencia de los electores temporales, no necesitan presentar una solicitud adicional para recibir la documentación electoral, siempre que estén debidamente inscritos.

Pueden ejercer su voto mediante dos vías:

Por correo postal: enviándolo a la oficina consular correspondiente. El plazo para estas elecciones concluyó el 24 de noviembre.

enviándolo a la oficina consular correspondiente. El plazo para estas concluyó el 24 de noviembre. Presencialmente: depositándolo en una urna habilitada en el consulado o centro de votación, del 21 al 26 de noviembre.

En la Ciudad de México, el centro habilitado para depositar el voto presencial es el Hospital Español, ubicado en avenida Ejército Nacional 613, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El horario de atención es de 8:30 a 18:00 horas el 21 y 22 de noviembre, y de 8:30 a 18:30 horas del 23 al 26 de noviembre.

¿Por qué el tema de las votaciones en España importa en México?

De acuerdo con cifras oficiales del Portal de la Ciudadanía Española en el Exterior, en México residen 212 mil 812 españoles, según el registro al 1 de enero de 2026.

Por su parte, las estimaciones del INEGI para 2025 señalan que México cuenta con alrededor de 130 millones 911 mil 314 habitantes.

Al comparar ambas cifras, la población española residente en México representa aproximadamente 0.1626% de la población total del país; es decir, cerca de 16 españoles por cada 10 mil habitantes.

Esta comunidad puede participar en los procesos electorales de España siempre que cumpla con los requisitos de inscripción en el censo y los procedimientos establecidos por las autoridades electorales.

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