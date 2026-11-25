Credencial Inapam beneficia a los adultos mayores. Foto: Cuartoscuro

En 2027, los mexicanos que cumplan 60 años o más podrán tramitar la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), un documento gratuito que permite acceder a cientos de descuentos y beneficios en distintos servicios a nivel nacional.

El trámite no es necesario para quienes ya cuentan con una credencial vigente, ya que el propio instituto ha reiterado que todas siguen siendo válidas. Solo en caso de robo, extravío o deterioro será necesario realizar la reposición correspondiente.

¿Para qué sirve la credencial Inapam?

La credencial Inapam es una identificación dirigida a personas adultas mayores de 60 años que permite acreditar su edad para acceder a los beneficios y descuentos que ofrecen dependencias, empresas y establecimientos participantes.

Entre los principales beneficios se encuentran descuentos en servicios, transporte, salud, alimentación, pagos y otros programas destinados a la población adulta mayor.

¿Qué necesitas para tramitarla?

Si vas a sacar tu credencial por primera vez, el Inapam solicita:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente.

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio reciente.

Fotografía tamaño infantil.

Nombre y teléfono de una persona de contacto para emergencias.

El Inapam señala que algunas entidades podrían solicitar documentación adicional, por lo que recomienda verificar los requisitos en el módulo correspondiente.

¿Cómo sacar tu credencial Inapam?

El trámite se realiza de manera presencial.

Una vez reunidos los documentos, solo debes acudir al módulo correspondiente, entregar la documentación y proporcionar los datos solicitados por el personal encargado.

El Inapam recuerda que el trámite es completamente gratuito y no requiere gestores ni intermediarios.

¿Tengo que renovarla en 2027?

Las autoridades han señalado que las credenciales emitidas anteriormente continúan vigentes, por lo que quienes ya cuentan con una pueden seguir utilizándola para recibir descuentos y beneficios.

De esta forma, únicamente quienes cumplan 60 años o quienes necesiten una reposición tendrán que acudir a realizar el trámite durante 2027.

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