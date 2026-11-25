Muere Michael Giles a los 84 años. Foto: Getty Images

Michael Giles, baterista, compositor y cofundador de King Crimson, murió a los 84 años, la noticia fue confirmada este miércoles 25 de noviembre por DGM Live, sello discográfico fundado por Robert Fripp, guitarrista y uno de los creadores de la agrupación británica.

De acuerdo con el comunicado, Giles falleció el lunes 23 de noviembre de 2026, el anuncio lo recordó como un músico visionario cuya imaginación rítmica, sensibilidad musical y particular manera de tocar la batería fueron fundamentales para construir el sonido de los primeros años de King Crimson.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Michael Giles”, informó DGM Live en el mensaje dedicado al músico.

La publicación también expresó sus condolencias a sus cinco hijos, nietos, familiares, amigos y compañeros de trayectoria. Hasta el momento, el comunicado no ha dado a conocer las causas de su muerte.

Por su parte, Robert Fripp, guitarrista y fundador de King Crimson, también dedicó un breve mensaje de despedida a su compañero, a través de la publicación de la banda, firmada con sus iniciales RF, escribió: “Fly well, Michael”, que se traduce como “Vuela alto, Michael”, en homenaje al baterista británico.

¿Quién fue Michael Giles?

Michael Rex Giles nació el 1 de marzo de 1942 en Winton, Bournemouth, Inglaterra, desde sus primeros años como músico mostró interés por explorar distintas posibilidades rítmicas, una inquietud que posteriormente lo llevaría a convertirse en uno de los bateristas más reconocidos de la escena del rock progresivo.

Su camino profesional comenzó a tomar forma en la década de los sesenta, cuando trabajó junto a su hermano Peter Giles, bajista, y el guitarrista Robert Fripp.

En 1967, los tres formaron Giles, Giles and Fripp, un proyecto musical que combinaba elementos del pop, la experimentación y distintas influencias instrumentales.

Un año después publicaron “The Cheerful Insanity of Giles, Giles and Fripp” su único álbum de estudio como agrupación.

Aunque el proyecto tuvo una trayectoria breve, fue el punto de partida para la creación de una banda que cambiaría el rumbo del rock, King Crimson.

Michael Giles y el nacimiento de King Crimson

En 1968, Michael Giles se integró a la primera formación de King Crimson junto a Robert Fripp, Greg Lake, Ian McDonald y Peter Sinfield.

La agrupación comenzó a llamar la atención por una propuesta que se alejaba de las estructuras convencionales de las canciones de rock.

Sus composiciones incorporaban cambios de ritmo, pasajes instrumentales extensos, elementos de jazz y música clásica, además de una búsqueda constante de nuevos sonidos.

En ese proceso, la batería de Giles tuvo un papel determinante, su manera de tocar no se limitaba a acompañar a los demás instrumentos.

Sus patrones rítmicos, variaciones de tempo y capacidad para combinar momentos de intensidad con pasajes más sutiles ayudaron a definir la personalidad musical de la banda.

La aportación quedó especialmente registrada en el álbum debut de King Crimson, “In the Court of the Crimson King”, publicado en 1969.

“In the Court of the Crimson King”, el disco que marcó su legado

Fue parte de la grabación de uno de los álbumes fundamentales en la historia del rock progresivo, “In the Court of the Crimson King”.

Publicado el 10 de octubre de 1969, el material destacó por su combinación de rock, jazz, sonidos orquestales y experimentación. También se convirtió en una referencia para músicos y agrupaciones que buscaron ampliar las posibilidades creativas del género.

El disco incluye canciones como:

“21st Century Schizoid Man”

“I Talk to the Wind”

“Epitaph”

“Moonchild”

“The Court of the Crimson King”

En este trabajo, Giles aportó una batería que podía pasar de ritmos contundentes a estructuras complejas y cambios inesperados.

Su ejecución ayudó a construir la atmósfera de las composiciones y a darles una identidad que distinguió al grupo de otras propuestas musicales de finales de los sesenta.

Aunque su permanencia en la alineación original fue corta, su participación en este álbum quedó como una de las contribuciones más importantes de su carrera.

Su salida de King Crimson y otros proyectos musicales

Después del lanzamiento del primer álbum, Michael Giles y el también cofundador Ian McDonald dejaron King Crimson. Sin embargo, el baterista regresó al estudio para colaborar en el segundo disco de la agrupación, “In the Wake of Poseidon”, publicado en 1970.

Ese mismo año, Giles y McDonald volvieron a trabajar juntos y lanzaron “McDonald and Giles”, un álbum que permitió explorar otras posibilidades musicales fuera de King Crimson.

Posteriormente, Michael desarrolló una amplia carrera como músico de sesión, su versatilidad lo llevó a colaborar con artistas de diferentes estilos, entre ellos Steve Winwood, Bryan Ferry, Leo Sayer, Kevin Ayers, Greg Lake, Neil Sedaka, Andy Summers y Penguin Cafe Orchestra.

También desarrolló proyectos propios, entre ellos estuvieron “Progress”, su primer álbum solista, publicado en 2001; “Ghost Dance”, realizado junto a Jamie Muir y David Cunningham, y Michael Giles MAD Band, una propuesta enfocada en la improvisación y la experimentación musical.

En 2002 volvió a encontrarse con antiguos compañeros de King Crimson al convertirse en uno de los fundadores de 21st Century Schizoid Band, agrupación que recuperó parte del repertorio de los primeros años de la banda.

Michael Giles siguió haciendo música hasta sus últimos años

Su interés por la exploración musical no terminó con sus proyectos de las décadas anteriores, durante 2026, el músico publicó “Shadows / Solo”, una colección de grabaciones inéditas que reunió material de distintas etapas de su trayectoria.

El lanzamiento también formó parte de un proyecto de recuperación de su archivo musical, que contempló colaboraciones como “Giles & Pert y Giles & Muir”, además de una colección con sus grabaciones de estudio.

Su actividad durante este último año mostró que Giles mantenía su interés por compartir nuevas facetas de su trabajo, incluso después de décadas de carrera.

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