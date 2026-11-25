muere Andy Taylor guitarrista de Duran Duran Foto: Getty

Andy Taylor, guitarrista de Duran Duran, murió a los 65 años tras una larga lucha contra el cáncer de próstata, así lo dieron a conocer la familia del músico y sus excompañeros a través de un comunicado la tarde de este miércoles 25 de noviembre.

De acuerdo con la información brindada, el artista falleció tranquilamente en su casa y rodeado de su familia el pasado lunes 23 de noviembre.

“Para el mundo, Andy era un guitarrista brillante, pero para nosotros era el esposo más maravilloso, un padre amoroso y el abuelo más orgulloso. Era el pilar de nuestra familia”, señaló Tracey, esposa del músico, en el comunicado.

Duran Duran despide a Andy Taylor

Los integrantes de la agrupación Duran Duran despidieron a Andy Taylor recordando la importancia que tuvo el músico en los inicios de la banda.

“Andy estuvo presente desde el comienzo de nuestra historia. Desde el momento en que llegó a Birmingham procedente del noreste, con una guitarra y una fe inquebrantable en lo que podíamos llegar a ser, aportó una energía y una actitud inconfundibles a nuestra música”, se lee en el comunicado.

Simon, John, Nick y Roger recordaron también cuando los cinco miembros se reencontraron a principios de los años 2000, así como su ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2022.

“Andy estaba demasiado enfermo para acompañarnos, pero sus palabras aquella noche les recordaron a todos su fortaleza y el vínculo que compartíamos”, agregaron.

Cabe destacar que la familia del músico solicitó que, en lugar de enviar flores, se realicen donaciones en memoria de Andy a Prostate Cancer UK.

¿Quién fue Andy Taylor, guitarrista de Duran Duran?

Andy Taylor fue un guitarrista británico que saltó a la fama al formar parte de la agrupación Duran Duran, a la que se incorporó a los 19 años, en 1980.

Tras unirse, la banda firmó con la discográfica EMI y comenzó a ganar popularidad con canciones como “Girls on Film”, “Hungry Like the Wolf”, “Rio”, “The Reflex” y “The Wild Boys”.

Según Variety, las giras, la exposición mediática y los problemas de adicciones llevaron al músico a buscar otros proyectos, formando parte de The Power Station junto a John Taylor, Robert Palmer y Tony Thompson.

Abandonó la banda durante 14 años, pero posteriormente se reintegró a Duran Duran para ser parte de una gira mundial y participar en la producción del álbum Astronaut, aunque en 2006 volvió a irse.

Después de permanecer alejado de la música durante varios años, retomó su carrera en 2019 y en 2022 produjo un álbum de la banda Reef, mientras que en 2023 volvió a colaborar con Duran Duran en el álbum Danse Macabre.

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