Muere Andy Taylor, guitarrista de Duran Duran, a los 65 años
El músico falleció tras una batalla contra el cáncer de próstata metastásico en etapa 4, que le fue diagnosticado en 2018.
Andy Taylor, guitarrista de Duran Duran, murió a los 65 años tras una larga lucha contra el cáncer de próstata, así lo dieron a conocer la familia del músico y sus excompañeros a través de un comunicado la tarde de este miércoles 25 de noviembre.
De acuerdo con la información brindada, el artista falleció tranquilamente en su casa y rodeado de su familia el pasado lunes 23 de noviembre.
“Para el mundo, Andy era un guitarrista brillante, pero para nosotros era el esposo más maravilloso, un padre amoroso y el abuelo más orgulloso. Era el pilar de nuestra familia”, señaló Tracey, esposa del músico, en el comunicado.
Duran Duran despide a Andy Taylor
Los integrantes de la agrupación Duran Duran despidieron a Andy Taylor recordando la importancia que tuvo el músico en los inicios de la banda.
“Andy estuvo presente desde el comienzo de nuestra historia. Desde el momento en que llegó a Birmingham procedente del noreste, con una guitarra y una fe inquebrantable en lo que podíamos llegar a ser, aportó una energía y una actitud inconfundibles a nuestra música”, se lee en el comunicado.
Simon, John, Nick y Roger recordaron también cuando los cinco miembros se reencontraron a principios de los años 2000, así como su ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2022.
“Andy estaba demasiado enfermo para acompañarnos, pero sus palabras aquella noche les recordaron a todos su fortaleza y el vínculo que compartíamos”, agregaron.
Cabe destacar que la familia del músico solicitó que, en lugar de enviar flores, se realicen donaciones en memoria de Andy a Prostate Cancer UK.
¿Quién fue Andy Taylor, guitarrista de Duran Duran?
Andy Taylor fue un guitarrista británico que saltó a la fama al formar parte de la agrupación Duran Duran, a la que se incorporó a los 19 años, en 1980.
Tras unirse, la banda firmó con la discográfica EMI y comenzó a ganar popularidad con canciones como “Girls on Film”, “Hungry Like the Wolf”, “Rio”, “The Reflex” y “The Wild Boys”.
Según Variety, las giras, la exposición mediática y los problemas de adicciones llevaron al músico a buscar otros proyectos, formando parte de The Power Station junto a John Taylor, Robert Palmer y Tony Thompson.
Abandonó la banda durante 14 años, pero posteriormente se reintegró a Duran Duran para ser parte de una gira mundial y participar en la producción del álbum Astronaut, aunque en 2006 volvió a irse.
Después de permanecer alejado de la música durante varios años, retomó su carrera en 2019 y en 2022 produjo un álbum de la banda Reef, mientras que en 2023 volvió a colaborar con Duran Duran en el álbum Danse Macabre.
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