Carlos Torres Piña, coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán, aseguró que la seguridad será el principal eje de su proyecto político rumbo a las elecciones de 2027.

En entrevista con Unotv.com, adelantó que prepara una serie de propuestas para atender los problemas del estado y señaló que busca iniciar un periodo de precampaña el próximo 4 de enero.

“Prevalece el tema de seguridad, el tema del campo, el tema de la pequeña y mediana empresa y del apoyo y respaldo que se tiene que atender”, explicó.

El también exfiscal de Michoacán explicó que, durante sus recorridos por diferentes municipios, ha identificado las principales preocupaciones de la población, entre ellas la inseguridad, las necesidades del campo y el respaldo a pequeñas y medianas empresas.

“Prevalece el tema de seguridad, el tema del campo, el tema de la pequeña y mediana empresa y del apoyo y respaldo que se tiene que atender”, explicó durante la entrevista.

En materia electoral, indicó que ha solicitado a los partidos con los que Morena podría construir una alianza, entre ellos el Partido Verde y el PRD, realizar los trámites correspondientes para establecer un periodo de precampaña.

Michoacán recibe inversión de 118 mil millones de pesos

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, mencionó una inversión programada de casi 118 mil millones de pesos, contemplada desde noviembre de 2025 para los siguientes años.

Los recursos, explicó, están destinados a infraestructura, programas sociales y equipamiento.

“Nosotros estamos avanzando, seguimos recorriendo el estado, nosotros nos hemos reunido con nuestra dirigencia nacional, con las dirigencias de los otros partidos, construyendo, avanzando”.

Finalmente, agradeció el respaldo del Gobierno federal y destacó que la inversión anunciada busca impulsar la estabilidad, el crecimiento y el desarrollo de Michoacán.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.