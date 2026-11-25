Estudiantes, docentes y trabajadores del IPN podrán votar: Foto: Cuartoscuro

El Instituto Politécnico Nacional abrió por primera vez en sus 90 años de historia una votación abierta a su comunidad para elegir los perfiles que podrían ocupar la Dirección General. Los resultados servirán para integrar dos ternas de finalistas que serán entregadas al Ejecutivo federal, quien finalmente designará a la persona que encabezará el instituto.

Con la puesta en marcha de este proceso, estudiantes, personal académico y trabajadores de apoyo y asistencia a la educación pueden participar en una consulta institucional. De acuerdo con las autoridades del IPN, los tres sectores tendrán el mismo peso en la votación, sin importar el tamaño de cada grupo.

IPN pone a votación a 80 aspirantes a la Dirección General

Tras la revisión de expedientes, el IPN validó una lista de 80 aspirantes: 58 hombres y 22 mujeres, quienes buscan suceder al doctor Arturo Reyes Sandoval.

La consulta electrónica estará abierta del 25 al 27 de noviembre de 2026. Con los resultados, el próximo 1 de diciembre se integrarán dos listas con los perfiles más votados: una con tres mujeres y otra con tres hombres.

Los seis nombres serán entregados a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien conserva la facultad legal de elegir a la próxima persona titular de la Dirección General.

Se trata de un cambio en el proceso de selección, pues por primera vez la comunidad politécnica podrá expresar su preferencia mediante una votación abierta para este cargo.

¿Cómo votar en la consulta del IPN? Estos son los pasos

Para participar, los integrantes de la comunidad politécnica necesitan tener acceso al correo electrónico registrado por su unidad académica. También pueden utilizar un celular o computadora con un navegador actualizado.

El procedimiento es el siguiente:

Ingresa a la plataforma de consulta del IPN Escribe el correo electrónico con el que estás registrado en tu unidad académica Lee el aviso de privacidad, marca la casilla correspondiente y presiona “Enviarme el código” Revisa tu correo. Recibirás un mensaje de sistema@consultaipn.sep.gob.mx. También verifica la bandeja de correo no deseado Ingresa el código numérico de ocho dígitos que recibirás

El código es personal e intransferible y vence 10 minutos después de ser enviado, por lo que se recomienda tener acceso al correo antes de iniciar el proceso.

De acuerdo con el IPN, la participación será confidencial.

Aunque la votación permitirá conocer las preferencias de estudiantes y trabajadores, la decisión definitiva sobre quién dirigirá el instituto seguirá correspondiendo a la presidenta de México.

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