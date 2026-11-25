Este martes se dio a conocer la causa de su fallecimiento. Foto: IA | Ilustrativa

Steven Hack, actor que participó en series como “American Horror Story” y “Seinfeld”, además de formar parte del elenco original de “Cats” en Broadway, murió a los 68 años.

La revista People informó este martes que el histrión falleció el pasado 19 de noviembre en su casa, ubicada en Los Ángeles, California. De acuerdo con el certificado de defunción obtenido por la publicación, la causa fue una enfermedad cardiovascular aterosclerótica.

Por su parte, Interact Theatre Company, organización que Steven Hack cofundó, anunció su fallecimiento el pasado 21 de noviembre a través de sus redes sociales.

“Con profunda tristeza compartimos la noticia del reciente fallecimiento de Steven Hack, miembro fundador de Interact Theatre Company, en su domicilio, tras un repentino e inesperado paro cardíaco”, destacó al inicio de su comunicado.

Además de reconocer su creatividad y talento como artista y como diseñador gráfico, la compañía también extendió sus condolencias a familiares y amigos.

“Steven se enorgullecía de su trayectoria inicial como bailarín de Broadway, que incluyó su participación en la producción original de ‘CATS y la gira de ´’A CHORUS LINE’. Aquí en Los Ángeles, trabajó extensamente en cine, televisión y comerciales”, resaltó.

El legado de Steven Hack

Nacido el 20 de abril de 1958 en St. Louis, Missouri, Estados Unidos, Steven Hack es reconocido por su trabajo en teatro y televisión.

Entre sus proyectos, según la base de datos de Imdb, destacan:

“Amsterdam” (2022)

“Junk” (2024)

“Fantastic Four” (2015)

“Thor: The Dark World” (2013)

“S.W.A.T.” (2003)

“The Master of Disguise” (2002)

“Minority Report” (2002)

“Perry Mason” (2023)

“Pam & Tommy” (2022)

“Ratched” (2020)

“Truth Be Told” (2019)

“American Horror Story” (2019)

“Fresh Off the Boat” (2018)

“Agent Carter” (2015)

“Criminal Minds” (2014)

“The Newsroom” (2012)

“The Mentalist” (2010)

“Bones” (2010)

“iCarly” (2009)

“Weeds” (2007)

“Desperate Housewives” (2005)

“Scrubs” (2002)

“Seinfeld” (1995)

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