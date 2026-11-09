Revelan cómo hallaron al alcalde de Río Bravo: sus captores lo liberaron y viajó en autobús

El alcalde se encontró en un autobús. Foto: PGEC

El alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, fue localizado con vida en Coahuila después de que sus captores lo liberaron en Zacatecas y abordó un autobús por sus propios medios, reveló la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí.

La dependencia estatal dio a conocer nuevos detalles sobre lo ocurrido con el presidente municipal, quien fue interceptado por hombres armados mientras viajaba por carretera rumbo a Real de Catorce, San Luis Potosí, el sábado 7 de noviembre.

Según la versión oficial, los responsables trasladaron al edil hasta la capital de Zacatecas, donde lo dejaron en libertad. Posteriormente, el funcionario utilizó transporte público para desplazarse hacia el norte del país.

¿Cómo localizaron al alcalde de Río Bravo, Tamaulipas?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí informó que Miguel Ángel Almaraz fue interceptado por sujetos armados en la comunidad de San Tiburcio, Zacatecas.

Después de privarlo de la libertad, sus captores lo trasladaron hasta la ciudad de Zacatecas, donde finalmente lo liberaron.

A partir de ese momento, el presidente municipal continuó su trayecto sin sus captores.

De acuerdo con la dependencia, el alcalde abordó transporte público y se dirigió hacia el norte del país, hasta que las autoridades consiguieron localizarlo.

En su comunicado, la institución explicó:

“Desde allí, por sus propios medios abordó transporte público y se desplazó hacia el norte del país, hasta que fue localizado en las inmediaciones de Saltillo sobre la carretera 54”.

La localización ocurrió en las inmediaciones de Saltillo, Coahuila, sobre la carretera federal 54, según la información proporcionada por las autoridades potosinas.

Alcalde de Tamaulipas declara ante autoridades tras su liberación

Después de localizarse con vida, Miguel Ángel Almaraz Maldonado comenzó a rendir su declaración ante las autoridades competentes.

El objetivo es esclarecer las circunstancias de su privación de la libertad, identificar a los responsables y determinar cómo ocurrieron los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por este caso.

Tampoco se han dado a conocer públicamente los motivos de la agresión ni las condiciones bajo las cuales los responsables decidieron liberar al funcionario.

Autoridades difieren sobre el lugar donde interceptaron al alcalde

Aunque la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí ubicó la privación de la libertad en San Tiburcio, Zacatecas, existen diferencias entre las versiones oficiales.

La información atribuida a la Fiscalía de Zacatecas sitúa la agresión en el municipio de Cedral, San Luis Potosí, donde el alcalde viajaba acompañado de otras personas.

De acuerdo con los reportes del caso, a varios de sus acompañantes se les abandonó en la carretera después de que hombres armados interceptaron los vehículos.

Por ahora, las autoridades no han aclarado públicamente la diferencia entre ambas versiones sobre el punto exacto donde comenzó la privación de la libertad.

Operativo de búsqueda involucró a autoridades de cuatro estados

La localización del presidente municipal se produjo después de un operativo de búsqueda en el que participaron autoridades federales y estatales.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, informó que el resultado se obtuvo mediante la coordinación con autoridades de Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas.

En las acciones también participaron instituciones del Gabinete de Seguridad federal, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí destacó la colaboración entre autoridades federales y las fiscalías de Tamaulipas y San Luis Potosí.

Las investigaciones continúan para establecer quiénes participaron en la privación de la libertad del alcalde y determinar las circunstancias de su traslado y posterior liberación.

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