Detienen a Gabito Ballesteros tras cantar “AMG”, tema señalado por presunta apología del delito en Querétaro

Gabito Ballesteros es detenido por apología del delito. Foto: AFP

El cantante de corridos tumbados Gabito Ballesteros fue detenido en Querétaro durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre, luego de su presentación en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026, donde las autoridades suspendieron su concierto por preseuntam ente interpretar canciones que hacen apología del delito.

El intérprete, cuyo nombre completo es Gabriel Ballesteros Abril, se presentó en el Teatro del Pueblo de la feria la noche del viernes 13 de noviembre, sin embargo, su espectáculo fue interrumpido después de que, de acuerdo con el Comité Organizador, cantara dos temas que no estaban incluidos en la lista previamente autorizada.

El incidente provocó la intervención de personal de Inspección Municipal de El Marqués y, posteriormente, un operativo policial que el propio artista denunció mediante una transmisión en vivo en Instagram.

Suspenden el concierto de Gabito Ballesteros en la Feria Ganadera de Querétaro por cantar n4rc0c0rridos. A la primera le recordaron las restricciones, y cuando cantó “AMG” se lo llevaron. pic.twitter.com/RL28R9cSo0 — Javier Alatorre (@Javier_Alatorre) November 14, 2026

¿Por qué suspendieron el concierto de Gabito Ballesteros?

De acuerdo con un comunicado del Comité Organizador de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, antes de su presentación, Gabito Ballesteros entregó una lista de canciones que fue revisada y autorizada por las autoridades competentes.

En esa revisión se excluyeron expresamente los temas considerados como apología del delito, de acuerdo con la normatividad vigente en el estado.

Sin embargo, durante el espectáculo, el cantante habría interpretado una primera canción que no estaba autorizada. Ante esta situación, personal de Inspección Municipal de El Marqués intervino para retirarlo momentáneamente del escenario y recordarle el compromiso que había adquirido.

Posteriormente, el intérprete regresó al escenario y cantó un segundo tema que tampoco estaba contemplado en el repertorio aprobado. El Comité Organizador identificó esta segunda canción como “AMG”, colaboración de Gabito Ballesteros con Natanael Cano y Peso Pluma.

Tras este segundo episodio, las autoridades determinaron suspender definitivamente el concierto.

En Querétaro existen restricciones para la interpretación de canciones que hacen apología del delito en espectáculos públicos.

De acuerdo con la información difundida por el Comité Organizador, las medidas contemplan la suspensión del evento y sanciones para quienes incumplan las disposiciones.

Gabito Ballesteros denuncia intervención policial

Después de que su presentación fuera interrumpida, Gabito Ballesteros realizó una transmisión en vivo en Instagram desde su vehículo, donde mostró la presencia de elementos policiales y cuestionó los motivos de la intervención.

El cantante sostuvo que había cumplido con los acuerdos establecidos para su presentación y aseguró que no entendía por qué las autoridades estaban actuando en su contra.

De acuerdo con el intérprete también señaló que el promotor no le había prohibido interpretar “AMG”.

🚨 Suspenden concierto de Gabito Ballesteros en Querétaro tras interpretar temas que hacen apología del delito, según las autoridades.



El cantante se presentaba en la Feria Internacional Ganadera 2026 cuando autoridades municipales decidieron cancelar el espectáculo por… — Azucena Uresti (@azucenau) November 14, 2026

Según su versión, el primer llamado de atención ocurrió porque había cambiado el orden de las canciones y no porque hubiera interpretado un tema restringido.

Durante la transmisión, el artista cuestionó la actuación de los elementos de seguridad y expresó:

“¿Cuál fue mi delito? Ya en serio, ¿cuál fue? Me contrataron a mí para un evento, vine, canté”.

El cantante también aseguró que su equipo de seguridad había sido retenido y mostró cómo las autoridades intervenían alrededor de su vehículo. Las circunstancias de esta intervención no han sido aclaradas oficialmente.

¿Dónde está Gabito Ballesteros y de qué lo acusan?

El caso tomó mayor relevancia después de que el nombre de Gabriel Ballesteros Abril apareciera en el Registro Nacional de Detenciones.

La ficha señala que el cantante fue detenido a las 4:00 horas del sábado 14 de noviembre de 2026 por elementos de la Policía Estatal, en Santiago de Querétaro.

El registro indica que quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) y que se encontraba en traslado a la Fiscalía Federal.

Sin embargo, el documento no especifica el delito que se le atribuye, tampoco detalla si existe una carpeta de investigación relacionada con los hechos ocurridos durante su concierto.

🔴 El cantante #GabitoBallesteros aparece en el Registro Nacional de Detenciones como detenido y a disposición del Ministerio Público de la @FGRMexico .



El registro indica que la detención ocurrió a las 4:00 de la mañana de este sábado 14 de noviembre. https://t.co/DwMjE4zaHN pic.twitter.com/XF7EiNLXw1 — Michelle Rivera (@michelleriveraa) November 14, 2026

Por esta razón, hasta la información disponible durante la mañana de este sábado, no es posible afirmar que el cantante haya sido detenido formalmente por interpretar narcocorridos o por algún delito específico.

Tampoco se había informado oficialmente sobre una resolución de su situación jurídica.

El presidente municipal de Querétaro habla de Gabito Ballesteros

La mañana de este sábado 14 de noviembre el alcalde de Querétaro, el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías, respaldó a las autoridades tras la suspensiíon del concierto de Gabito Ballesteros.

El alcalde sostiene que en la entidad los artistas deben apegarse a las reglas sobre contenidos que presuntamente hacen apología al delito.

“Yo creo que queda claro que aquí en Querétaro nadie por encima de la ley, no importa quién sea”, dijo Macías.

Además felicitó a las autoridades por la manera en la que actuaron, además dijo que los músicos tienen que observar las restricciones impuestas por la autoridad, “Todos los artistas tienen la obligación de cumplir la ley”, afirmó.

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