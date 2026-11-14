Ari Telch enfrenta denuncias de sus vecinos en Morelos; lo acusan de hostigamiento y daños a una propiedad

Ari Telch es acusado de agresiones. Foto: AFP

El actor Ari Telch enfrenta señalamientos de vecinos de un condominio en Cuernavaca, Morelos, quienes lo acusan de presunto hostigamiento, insultos y daños a propiedad ajena.

Uno de los residentes aseguró que el conflicto llegó a un punto crítico después de que el intérprete presuntamente arrojara un camastro desde una azotea hacia una vivienda.

De acuerdo con testimonios difundidos en el programa “De Primera Mano”, los habitantes decidieron acudir a la Fiscalía General del Estado de Morelos para iniciar acciones legales y solicitar medidas de protección.

Fernando Murillo, uno de los vecinos, señaló que al menos ocho adultos y tres menores habrían sido afectados por los incidentes ocurridos dentro del conjunto habitacional.

El denunciante explicó que el camastro cayó sobre una propiedad y ocasionó daños materiales. También manifestó su preocupación por el riesgo que, según su versión, representó el objeto para las personas que pudieron encontrarse en el inmueble.

¿De qué acusan los vecinos a Ari Telch?

Los habitantes del condominio señalaron que los problemas de convivencia no se limitan al incidente del camastro. Según sus testimonios, durante las últimas semanas se han registrado diferentes confrontaciones con el actor.

Entre los señalamientos se encuentran presuntos insultos contra mujeres, algunas de ellas adultas mayores, así como situaciones en las que supuestamente habría seguido a residentes hasta sus viviendas.

El actor Ari Telch es grabado peleando con las plantas, sus vecinos lo acusan de caminar descalzo en las madrugadas hablando solo, embarrar lodo en las paredes y otra clase de comportamientos perturbadores.



Su hermano Jacobo Grinberg estaba igual de loquito e inventaba una sarta… — EL ELEGIDO (@Elegido123_) November 14, 2026

El 14 de noviembre, Imagen Noticias difundió otros testimonios e imágenes sobre los conflictos en el fraccionamiento.

Entre los comportamientos que los vecinos atribuyeron al actor mencionaron daños a cámaras de seguridad, hoyos en el pasto y confrontaciones dentro de las áreas comunes, además de agresiones e insultos.

Por su parte, Fernando Murillo aseguró que acudió a la Fiscalía estatal para presentar una denuncia por presunto daño doloso en propiedad ajena y solicitar protección para los habitantes que, según su versión, han sido afectados.

Los señalamientos deben considerarse denuncias y testimonios de los residentes; no constituyen por sí mismos una resolución judicial sobre la responsabilidad del actor.

Incluso el actor fue acusado de bailar “erraticamente” y bañado en sudor en un restaurante al ritmo de la marimba, por lo mismo el intérprete respondió al usuario de X y dijo que se ocupe de su vida.

No ventile mis trastornos, ocúpese de su vida😂 https://t.co/V1CF5X4XEF — Ari Telch ✖️ (@aritelch) November 14, 2026

Durante la tarde de este sábado, el actor se dedicó a contestar mensajes a través de X, en los que hablan de sus trastornos.

No es condición es trastorno, aunque para mí, son PUTAS ENFERMEDADES Y YA. https://t.co/ENz1fTSA7k — Ari Telch ✖️ (@aritelch) November 14, 2026

Ante las acusaciones el actor dijo en X que espera ser arrestado.

Estoy esperando mi arresto. https://t.co/HtPBQZG3f0 — Ari Telch ✖️ (@aritelch) November 14, 2026

Ari Telch pidió ayuda días antes de las denuncias

Foto: Captura de pantalla | Facebook Ari Telch

La polémica se conoce pocos días después de que Ari Telch generara preocupación por una publicación en su cuenta de Facebook.

El 9 de noviembre de 2026, el actor compartió una fotografía en la que aparecía junto a una mujer y escribió un mensaje en el que aseguró que no recordaba su identidad y que supuestamente lo perseguía.

“Estoy en peligro, necesito ayuda”, expresó en la publicación.

En el mismo mensaje manifestó que no quería pensar que estaba secuestrado, aunque consideraba que eso podía estar ocurriendo. También aseguró que había logrado huir, pero que desconocía dónde se encontraba.

El actor mencionó que posiblemente seguía en Cuernavaca, Morelos, y pidió a sus seguidores información para identificar a la mujer que aparecía en la fotografía.

¿Qué se sabe sobre el trastorno bipolar de Ari Telch?

Ari Telch ha hablado públicamente sobre su salud mental y su diagnóstico de trastorno bipolar tipo II. En diferentes entrevistas ha contado que atravesó episodios complicados y que buscó atención médica.

En 2002, durante un viaje a Brasil, experimentó una crisis por la que posteriormente buscó ayuda psiquiátrica. Años después, en 2010, también se reportó que recibió atención hospitalaria en el Instituto Nacional de Psiquiatría.

El actor ha utilizado su experiencia personal para hablar sobre las enfermedades mentales y combatir los prejuicios que existen alrededor de ellas.

Uno de los proyectos con los que abordó el tema fue la obra teatral “D’Mente”, en la que compartió reflexiones sobre la salud mental a partir de sus propias vivencias.

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