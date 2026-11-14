EE. UU., Rusia y China preparan cumbre inédita; negociarán reducción de armas nucleares

Casa Blanca confirma cumbre trilateral de Trump, Putin y Xi Jinping. Foto: Reuters

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; Rusia, Vladimir Putin, y China, Xi Jinping, sostendrán una reunión trilateral el próximo jueves 19 de noviembre en Shenzhen, al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Entre los temas previstos están la reducción de armas nucleares y la guerra en Oriente Medio, mientras que el conflicto en Ucrania quedará fuera de la agenda conjunta.

La reunión se realizará durante la reunión de líderes de APEC

El encuentro reunirá por primera vez a los mandatarios de las tres principales potencias nucleares en una misma mesa. Aunque la reunión ha generado expectativas por su relevancia diplomática, analistas consideran poco probable que produzca acuerdos concretos.

La cumbre se realizará durante la reunión de líderes de APEC, programada para el 18 y 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen, en el sur del país.

Reducción de armas nucleares y guerra en Irán, entre los temas

Una portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, señaló que Trump tiene previsto abordar la reducción de los arsenales nucleares, pues considera que la proliferación de estas armas representa un peligro.

Un funcionario estadounidense también indicó que el presidente tiene intención de hablar sobre Irán durante la reunión con Putin y Xi Jinping, en medio de la guerra en Oriente Medio.

Sin embargo, Washington descartó incluir el conflicto en Ucrania en las conversaciones trilaterales. Según un funcionario estadounidense, Estados Unidos mantiene una vía de negociación independiente con Kiev y Moscú, por lo que no considera apropiado abordar ese asunto con China en la misma mesa.

🚨🇺🇲 ÚLTIMO MOMENTO: La Casa Blanca anuncia oficialmente que Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin sostendrán un encuentro trilateral el próximo jueves 19 de noviembre, durante la cumbre de APEC en Shenzhen, China



Será una reunión histórica, la primera reunión conjunta de… pic.twitter.com/Zu5rIwEpDr — Vigia Ciudadano (@VigiaCiudadano7) November 14, 2026

Ucrania se mantiene en negociaciones separadas

La decisión de excluir a Ucrania de la agenda trilateral ocurre mientras se reanudan las conversaciones entre Rusia y Ucrania con mediación estadounidense.

Después de las negociaciones celebradas en Abu Dabi, Washington aseguró que Moscú aceptó la participación de representantes europeos en el proceso. Los países que acudirían son Francia, Alemania, Reino Unido, Polonia e Italia, además de delegados de la Unión Europea.

El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que en las próximas semanas habrá conversaciones de paz concretas con participación europea. Antes del viaje de Trump a China, lanzó una advertencia al Gobierno estadounidense: “Por favor, nada de sorpresas”.

La posibilidad de una reunión entre Trump, Putin y Xi Jinping había sido reportada desde octubre por The Wall Street Journal. De acuerdo con ese diario, Putin habría planteado la idea durante su acercamiento con el mandatario estadounidense.

Trump tendrá reunión bilateral con Xi Jinping

Además de la cumbre trilateral, Trump tiene previsto reunirse por separado con Xi Jinping, con quien compartirá un almuerzo el jueves. Entre los asuntos que podrían abordar está la inteligencia artificial, en un contexto de tensiones entre Washington y Pekín por los controles a la exportación de semiconductores.

Por el momento, no está prevista una reunión bilateral entre Trump y Putin durante la visita.

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