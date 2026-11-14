Ante las dificultades para llegar a Estados Unidos, Chiapas ofrecerá trabajo temporal a migrantes

El estado de Chiapas reactiva programa de empleo temporal, Foto: Cuartoscuro

Ante la llegada de una caravana migrante proveniente de Centro y Sudamérica, cuyos integrantes buscan cruzar el territorio nacional, el Gobierno de Chiapas busca reactivar un programa para ofrecer empleo temporal a personas migrantes durante su tránsito por la entidad.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar anunció que instruyó a la Secretaría de la Frontera Sur para retomar esta iniciativa y brindar alternativas de trabajo digno a quienes permanecen temporalmente en el estado, en medio de las dificultades que enfrentan para llegar a Estados Unidos.

En Chiapas somos un pueblo solidario y humanista. Nuestra responsabilidad es tender la mano a quienes más lo necesitan, siempre con respeto a la dignidad y a los derechos humanos.



He instruido al equipo de la Secretaría de la Frontera Sur para que, en coordinación con las… — Eduardo Ramírez (@ramirezlalo_) November 14, 2026

¿En qué consiste el programa de empleo temporal para migrantes en Chiapas?

De acuerdo con el anuncio del gobernador, el programa busca ofrecer a las personas en contexto de movilidad la oportunidad de realizar actividades productivas y obtener un sustento económico durante su estancia en Chiapas.

La estrategia estará a cargo de la Secretaría de la Frontera Sur, en coordinación con distintas dependencias del Gobierno estatal. Sin embargo, hasta el momento no se han detallado los puestos disponibles, las actividades específicas, los requisitos de participación ni los posibles pagos.

El mandatario señaló que el esquema ya se había implementado en otros momentos y que ahora será retomado ante las condiciones cada vez más complejas que enfrentan quienes buscan llegar a Estados Unidos.

Chiapas retomará el programa ante las dificultades del tránsito migratorio

Eduardo Ramírez explicó que, aunque considera preferible que las personas puedan permanecer en sus lugares de origen, el Gobierno estatal busca ofrecer alternativas a quienes no tienen esa posibilidad.

En su mensaje, afirmó que la atención al fenómeno migratorio debe realizarse con responsabilidad y respeto a los derechos humanos, además de ofrecer opciones para que las personas puedan salir adelante durante su estancia en la entidad.

El gobernador también sostuvo que la intención es impulsar una migración ordenada y con oportunidades, mediante la reactivación de este programa de empleo temporal.

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