“Es hora de eliminar la amenaza de Irán de una vez por todas”: Netanyahu

Benjamin Netanyahu . Foto: AFP

El primer ministro saliente de Israel, Benjamin Netanyahu, insistió en formar un Gobierno de unidad nacional para enfrentar a Irán y garantizar la seguridad del país. En una declaración en video, advirtió sobre la amenaza nuclear iraní y defendió la necesidad de eliminarla “de una vez por todas”, en medio de las negociaciones para integrar el próximo Gobierno israelí.

Netanyahu reiteró su propuesta después de reunirse el jueves con Gadi Eisenkot, su rival político y encargado de formar el nuevo Gobierno tras las elecciones legislativas del 27 de octubre.

El primer ministro saliente aseguró que ese encuentro reforzó su convicción de que es necesario unir a las fuerzas políticas israelíes ante los desafíos de seguridad.

ביום חמישי קיימתי שיחה חשובה עם גדי איזנקוט. גדי ואני מכירים אחד את השני שנים רבות, מאז כהונתו כרמטכ”ל ועוד לפני כן.



פגישה זו רק חיזקה אצלי את ההבנה כמה הכרחי להקים בעת הזאת ממשלת אחדות לאומית – ממשלה שתכלול את כל המפלגות שתומכות בקיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי,… pic.twitter.com/S9mEEa6D9t — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 14, 2026

Netanyahu advierte sobre amenaza nuclear de Irán

En su declaración, este sábado 14 de noviembre, Netanyahu sostuvo que un Gobierno de unidad nacional permitiría a Israel enfrentar las amenazas externas, particularmente la de Irán.

Según el primer ministro saliente, el régimen iraní “no dudará en utilizar el arma nuclear contra nosotros”, por lo que consideró indispensable reunir a los partidos que reconocen a Israel como el Estado del pueblo judío.

Su propuesta contempla una coalición de los principales partidos judíos sionistas, desde la derecha hasta el centro, pero deja fuera a las formaciones árabes israelíes.

Netanyahu calificó a esos partidos de “partidarios del terrorismo” y aseguró que no estarían en condiciones de afrontar el desafío que, a su juicio, representa Irán.

Eisenkot acusa a Netanyahu de maniobras políticas

La propuesta encontró una respuesta inmediata de Gadi Eisenkot, quien rechazó las maniobras de su adversario.

“Netanyahu pide negociaciones cuando ya están programadas, afirma querer la unidad, pero (…) divide y aviva las tensiones como si no hubiera un mañana”, declaró el exjefe del Estado Mayor israelí.

Eisenkot también afirmó que Netanyahu es consciente de su derrota electoral y descartó dejarse influir por su estrategia.

“Buen intento, pero esas maniobras no funcionan conmigo”, añadió.

¿Qué pasa con la formación del nuevo Gobierno en Israel?

Tras las elecciones legislativas del 27 de octubre, Eisenkot cuenta con el respaldo de 67 diputados y dispone de 28 días, con posibilidad de una prórroga de otros 14, para formar Gobierno.

Sin embargo, las negociaciones se perfilan complicadas debido a que ningún bloque obtuvo una mayoría clara en los comicios.

Uno de los puntos decisivos será la participación de los partidos árabes israelíes, que suman 19 escaños y podrían desempeñar un papel determinante en la formación de la próxima coalición.

Mientras Eisenkot busca reunir los apoyos necesarios, Netanyahu insiste en una alianza política que excluya a esas formaciones y coloque la seguridad frente a Irán como prioridad.

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