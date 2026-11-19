También se presentará en el juego de la NFL en México. Foto: Cuartoscuro

The Warning se volvió tendencia durante la noche de este miércoles y la mañana de hoy, 19 de noviembre, tras ofrecer un pequeño concierto en una taquería de la Ciudad de México (CDMX).

Esta presentación de Paulina, Alejandra y Daniela, también conocidas como las hermanas Villarreal, ocurrió previo a su participación en el Espectáculo de Medio Tiempo del partido de la NFL entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers, que se disputará este domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte.

¿Cómo se puso el concierto de The Warning en la taquería?

La cita fue a las 20:00 horas en la taquería Los Atarantados, específicamente en su sucursal de Florencia 6, en las inmediaciones de Reforma, tal como la misma banda anunció en su cuenta de Instagram.

La presentación de las “Wawas”, como también las llaman sus seguidores, duró alrededor de 40 minutos. Durante ese tiempo, las regiomontanas interpretaron distintos temas, entre ellos “Kerosene”, de su disco más reciente, “Everything’s Falling”, y “Qué más quieres”, del álbum “Keep Me Fed”.

Con el local lleno, las hermanas Villarreal agradecieron a las decenas de fans que acudieron para verlas y hasta aprovecharon para comer algunos de los platillos de la taquería, como se aprecia en videos compartidos en redes sociales.

The Warning y el momento que vive la banda

Además de su participación en el Show de Medio Tiempo del partido de la NFL en México, el power trío regiomontano se prepara para ofrecer un concierto en el Estadio GNP Seguros el próximo 5 de febrero de 2027. Este espectáculo marcará el arranque de su gira “Everything’s Falling World Tour”.

La agrupación también atraviesa un buen momento tras ganar un Latin Grammy el pasado 12 de noviembre en la categoría de Mejor Canción de Rock, gracias a su tema “Ego”, incluido en el álbum “Everything’s Falling”.

A esto se suma lo ocurrido el sábado pasado, cuando Paulina Villarreal, baterista de la banda, subió al escenario con Garbage para interpretar junto a Shirley Manson “I Think I’m Paranoid”, uno de los temas más representativos del grupo estadounidense. La colaboración sorprendió al público durante el concierto realizado en la plancha del Zócalo capitalino.

The Warning: de Monterrey para el mundo

Desde su formación en 2013, The Warning ha construido una identidad propia a partir de una combinación poco común, tres hermanas que crecieron juntas alrededor de la música y que convirtieron esa complicidad en una carrera que las ha llevado a escenarios de distintos países.

Su propuesta combina la contundencia del hard rock con elementos del rock alternativo y melodías que han conectado con públicos de diferentes partes del mundo. A esto se suma la energía que Paulina, Alejandra y Daniela imprimen en sus presentaciones en vivo, una de las características que distingue a la agrupación.

Su crecimiento también las ha llevado a compartir escenarios con grandes figuras de la música y a presentarse en los MTV Video Music Awards de 2023. Fuera de los escenarios, las hermanas Villarreal han aparecido en publicaciones como Vanity Fair, People, Cosmopolitan y Glamour, además de participar en la serie “The Blacklist”, donde interpretaron “Enter Sandman”, de Metallica.

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