Habló de su hijo durante una entrevista. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Roberto Palazuelos, actor y empresario, reveló que su hijo, Roberto Jr., fue víctima de un asalto a mano armada en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México (CDMX).

Durante una entrevista con el conductor Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino, el llamado “Diamante Negro” contó cómo ocurrió el robo y explicó qué le pasó a su hijo.

Roberto Palazuelos revela cómo asaltaron a su hijo en Santa Fe

Durante la conversación, Roberto Palazuelos primero habló sobre el orgullo que siente por su hijo, quien actualmente estudia Derecho y cursa el cuarto semestre de la carrera. Además, contó que Roberto Jr. comenzó a trabajar en un despacho especializado en materia civil y mercantil, donde está aprendiendo sobre el ejercicio de la profesión.

Sin embargo, el actor también reveló que su hijo vivió un momento de peligro cuando salía de la universidad, pues fue víctima de un asalto mientras se encontraba detenido en un alto.

“Saliendo de la universidad en un alto, le pusieron una pistola en la cabeza, le quitaron su celular, su cartera, todo”, relató el llamado “Diamante Negro” a Gustavo Adolfo Infante.

Palazuelos explicó que, afortunadamente, Roberto Jr. no sufrió lesiones y que las pérdidas fueron materiales, por lo que pudieron resolver la situación al cancelar de inmediato las tarjetas y otros medios de pago que llevaba en la cartera. También señaló que el teléfono celular contaba con un seguro.

“Son cosas materiales, el teléfono estaba asegurado, la cartera pues inmediatamente cancelamos todo”, comentó.

Al ser cuestionado sobre el sitio donde ocurrió el robo, el empresario confirmó que fue en la zona de Santa Fe y aprovechó para advertir a quienes transitan por ese lugar.

“Es un área muy peligrosa ahí en los altos, para que la gente tenga mucho cuidado”, expresó durante la entrevista compartida el pasado 7 de noviembre.

Roberto Palazuelos también habló de Luis Miguel, su vida personal y su carrera

Además de contar el asalto que sufrió su hijo, Roberto Palazuelos abordó distintos episodios de su vida durante la entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Entre ellos, recordó la muerte de su madre a causa de un paro cardíaco, habló sobre su amistad con Luis Miguel y desmintió algunas escenas de la serie del cantante, así como declaraciones relacionadas con Michelle Salas.

El “Diamante Negro” también recordó cómo llegó a protagonizar la telenovela “Muchachitas” después de que su personaje murió en la historia, y habló de su salida de “Dos mujeres, un camino”.

Asimismo, compartió experiencias relacionadas con su paso por las adicciones, la crisis que enfrenta Tulum y la llegada del sargazo, su vida amorosa, su amistad con Cristian Castro y el fallecimiento de Jorge Kahwagi.

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