Nouth: del cansancio a la sanación a través de la música

Nouth sigue explorando sus emociones con música Foto: Especial

Nouth se prepara para el lanzamiento de “Miedo”, su nueva canción coproducida por René Lugo, guitarrista de Los Daniels, que estará disponible a partir del próximo 25 de septiembre.

El sencillo representa una nueva etapa para la banda liderada por Daniel Candia, quien encontró en la música una forma de hablar sobre el cansancio, el miedo y un proceso de sanación que también atraviesa en su vida personal.

Una historia que comenzó con “Cansado”, canción en la que el músico buscó transmitir el agotamiento y la resignación que sentía en ese momento contó a Unotv.com.

“Como que quería transmitir esta parte como de justo como ese cansancio de un poco ya también de de resignación, o sea, un cansancio ya resignado a a ya no sé qué hacer, ¿no?”, explicó.

Del cansancio a no rendirse con “Miedo”

Ahora Nouth continúa esta historia con “Miedo”, pero desde otro punto, pues si su anterior canción hablaba sobre el cansancio y la resignación, el nuevo sencillo aborda la idea de continuar pese a las dificultades.

“Primero es la parte del cansancio y la depresión y esta nueva canción yo creo que, Bueno, no creo que si no esa canción habla de eh esa parte del no rendirse, ¿sabes?”, señaló.

Para Daniel Candia, existe una frase dentro de “Miedo” que resume el mensaje que busca transmitir con esta nueva canción: “Hay una frase en la canción que ya Yo creo que es lo que define esa rola, que es la de el mejor día de mi vida es el que nunca viví”.

El lanzamiento también representa una nueva forma de trabajar para Nouth, pues la canción fue coproducida por René Lugo, guitarrista de Los Daniels, mientras que Candia ha comenzado a colaborar con otros artistas y productores.

“Es la primera vez en mi vida que me estoy dando el chance de abrir un poco mis oídos al mundo externo y a lo que está sucediendo en la escena, y me parece me parece todo muy interesante, la verdad” mencionó

Nouth encuentra en la música una forma de sanar

Este cambio musical ocurre al mismo tiempo que Daniel Candia atraviesa una etapa que define como de “curación” o “sanación”, tanto en lo personal como en lo artístico.

“Yo creo que es un momento de curación o de sanación. Creo que es un momento de mi vida, también personalmente y artísticamente es un momento en el que estoy sanando muchísimas heridas. Estoy aprendiendo a vivir también con el dolor de muchas otras cosas que yo sé que, nunca voy a poder sanar”, puntualizó.

Esta exploración también le ha permitido acercarse a nuevos sonidos y modificar la manera en la que crea música, algo que resume con una frase: “Por fin estoy haciendo la música que me gusta”.

Nouth comenzó su camino en 2017 y está cerca de cumplir una década de trayectoria, periodo en el que ha enfrentado cambios de integrantes y las dificultades de abrirse camino dentro de la escena musical.

“Como dices, este crecimiento nos ha permitido salir a tocar a otros estados. Por ejemplo, Monterrey, Pachuca y demás. Entonces, está padre, está chido el hecho como de que, pues un sueño, o sea, nuestro sueño, nos esté dando como esa oportunidad de estar en esos espacios” explicó.

“Miedo” estará disponible a partir del 25 de septiembre, mientras que Nouth realizará un evento de lanzamiento el 9 de octubre en Central Bélgica, cerca del Metro Portales, a las 19:00 horas.

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