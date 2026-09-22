Lionel Richie vuelve a ser hospitalizado por problemas cardiacos y cancela conciertos

Lionel Richie vuelve a ser hospitalizado. Foto: AFP

El cantante Lionel Richie volvió a ser hospitalizado debido a un problema cardiaco, situación que lo obligó a cancelar tres conciertos de su gira “Sing a Song All Night Long”, que realiza junto a Earth, Wind & Fire.

El representante del cantante confirmó que Richie fue ingresado al hospital esta semana y recibió tratamiento para la fibrilación auricular, un tipo de arritmia que provoca un ritmo irregular del corazón, de acuerdo con el portal estadounidense TMZ,

De acuerdo con su equipo, el intérprete de “Hello” fue sometido a un procedimiento de ablación para tratar esta condición. Su representante señaló que la intervención salió bien y que el cantante se encuentra recuperándose favorablemente.

“Lionel está muy bien, pero se tomará un tiempo libre y pronto regresará a los escenarios”, señaló su representante, según TMZ.

🚨 Lionel Richie hospitalized again amid ongoing heart issues; 3 shows canceled.



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Tres hospitalizaciones en tres meses

Esta no es la primera vez que Lionel Richie tiene que recibir atención médica durante su actual gira, En agosto, el cantante ingresó voluntariamente a un hospital de St. Louis, Missouri, después de ofrecer un concierto.

Permaneció tres días bajo atención médica para someterse a pruebas relacionadas con problemas cardiacos y fue dado de alta el 2 de septiembre.

Durante aquella presentación, Richie tuvo dificultades para mantenerse de pie y pidió una silla para poder interpretar su última canción, “All Night Long”.

Inicialmente, fuentes citadas por TMZ señalaron que los médicos también evaluaban una posible deshidratación.

Otro antecedente se remonta a junio, durante un concierto en St. Paul, Minnesota, Richie dijo al público que se sentía mareado y extraño, por lo que la presentación tuvo que terminar antes de lo previsto, posteriormente fue trasladado a un hospital en ambulancia.

Con esta nueva hospitalización, el cantante ha recibido atención médica en tres ocasiones durante los últimos tres meses.

¿Qué es la fibrilación auricular que tiene Lionel Richie?

La fibrilación auricular es un tipo de arritmia en la que las cavidades superiores del corazón presentan una actividad eléctrica irregular, lo que puede provocar que el corazón lata de manera irregular o demasiado rápido.

Entre los posibles síntomas se encuentran las palpitaciones, cansancio, falta de aire, debilidad y mareos, aunque algunas personas pueden no presentar síntomas.

La fibrilación auricular también puede aumentar el riesgo de formar coágulos sanguíneos y de sufrir un accidente cerebrovascular, por lo que requiere valoración y seguimiento médico.

¿Qué es la ablación a la que se sometió Lionel Richie?

La ablación cardiaca es un procedimiento utilizado para tratar algunos tipos de arritmias.

Generalmente se realiza mediante catéteres que permiten llegar hasta el corazón y actuar sobre pequeñas zonas del tejido que generan las señales eléctricas anormales.

En el caso de Richie, su representante indicó que se trató de un procedimiento común para la fibrilación auricular y que la intervención salió perfectamente.

Lionel Richie cancela tres conciertos

Debido a su recuperación, Lionel Richie y Earth, Wind & Fire cancelaron tres próximas presentaciones de la gira “Sing a Song All Night Long”.

Los conciertos afectados estaban programados para:

26 de septiembre: San Francisco, California.

San Francisco, California. 30 de septiembre: Chicago, Illinois.

Chicago, Illinois. 2 de octubre: Columbus, Ohio.

Por ahora, no se ha informado si estas presentaciones tendrán nuevas fechas, el representante del cantante indicó que Richie se tomará un tiempo para recuperarse antes de regresar a los escenarios.

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