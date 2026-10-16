INE define a los expertos que revisarán el padrón electoral de 2027

El instituto se prepara para los comicios del 2027. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la integración de los comités técnicos que evaluarán el padrón electoral y estarán a cargo de los conteos rápidos rumbo a las elecciones de 2027, con el objetivo de dar certeza y transparencia al proceso electoral.

La presidenta del Consejo General del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó la importancia de contar con una lista nominal confiable y con procedimientos técnicos que permitan ofrecer información sobre las tendencias de los resultados electorales.

INE prepara padrón electoral y conteos rápidos para 2027

Durante la aprobación de los comités, Taddei aseguró que el padrón electoral es fundamental para organizar cualquier elección, pues permite identificar a las personas que tienen derecho a votar.

“El padrón electoral es la columna vertebral de toda elección, porque antes de instalar una casilla y de contar un solo voto tenemos que saber quiénes tienen derecho a participar”, señaló.

La consejera presidenta agregó que sin un padrón y una lista nominal confiables no es posible ofrecer a la ciudadanía la certeza que merece durante una elección.

¿Cómo funcionarán los conteos rápidos en las elecciones de 2027?

Sobre los conteos rápidos, Taddei explicó que las estimaciones electorales se realizan mediante procedimientos matemáticos, actuariales y metodológicos, además de medidas de seguridad y simulacros.

Precisó que estas proyecciones se construyen a partir de los votos depositados por la ciudadanía en las urnas y contabilizados por quienes integran las mesas directivas de casilla.

“No se trata de una ocurrencia o de una proyección hecha a voluntad“, afirmó al destacar que existen especialistas encargados de revisar cada etapa del procedimiento.

También aclaró que los conteos rápidos no sustituyen los cómputos oficiales ni son equivalentes al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Por unanimidad de votos, el Consejo General del INE aprobó la integración del Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral.



Las y los integrantes de este Comité serán los encargados de dar certeza del padrón y lista nominal que se utilizarán para el Proceso Electoral… pic.twitter.com/L8H5Oca2zn — @INEMexico (@INEMexico) October 15, 2026

¿Quiénes integran los comités técnicos del INE?

El Comité de Evaluación del Padrón Electoral estará integrado por cinco especialistas:

Marisol Luna Contreras

Julio César Martínez Sánchez

Claudia Patricia Masferrer León

Emelina Nava García

Carlos Welti Chanes

Por su parte, el Comité de Conteo Rápido estará conformado por once expertos:

Michelle Anzarut Chacalo

Ruth Selene Fuentes García

María Fernanda Gil Leyva Villa

Luis Felipe González Pérez

Felipe Javier Medina Aguayo

Manuel Mendoza Ramírez

Lizbeth Naranjo Albarrán

Luis Enrique Nieto Barajas

María Teresa Ortiz Mancera

Carlos Erwin Rodríguez Hernández-Vela

Patricia Isabel Romero Mares

Ambos comités tendrán responsabilidades técnicas dentro de los preparativos del proceso electoral de 2027, relacionados con la confiabilidad del padrón y las estimaciones de resultados.

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