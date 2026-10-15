Omar Camacho se pone en modo piloto para su video “Dreamer Hats”

Omar Camacho habló de Dreamer Hats. FOTO: UnoTV

Omar Camacho vive uno de los momentos más emocionantes de su carrera musical. Durante una entrevista con UnoTV, realizada en La Marquesa, el cantante habló sobre “Dreamer Hats”, su próximo sencillo, cuyo video musical se grabó en una pista de automovilismo, una experiencia que le permitió acercarse a uno de sus grandes sueños: convertirse en piloto.

“Estoy grabando un video musical. A mí la verdad no me gusta grabar videos musicales, pero en este me lo estoy pasando muy chido desde que llegué”, compartió el intérprete, de 19 años, y emocionado por la producción audiovisual y la fuerza que busca transmitir a través de los automóviles.

El artista, originario de San Diego, y que actualmente es el artista más escuchado de México con más de mil reproducciones, explicó que “Dreamer Hats cuenta una historia de superación, inspirada en un joven que vendía gorras y logró salir adelante hasta alcanzar el éxito. Por ello, busca que los vehículos y las imágenes del videoclip transmitan la energía de esta historia de perseverancia.

“Más que nada habla de superación de un chavo que vendía gorras, se superó, la hizo, la pegó, pero le estamos metiendo fuerza al video. Quiero que los carros expresen algo fuerte en el video y eso es lo que estamos tratando de hacer”, señaló.

La grabación en La Marquesa también le permitió vivir una experiencia especial al acercarse al mundo del automovilismo, una actividad que siempre había despertado su interés. Al hablar de la posibilidad de cumplir su sueño de ser piloto, Omar no ocultó su emoción.

“En este traje, la neta, no me la creo, estoy que no quepo”, expresó el cantante, quien disfrutó la experiencia entre autos deportivos y la adrenalina de la pista.

Más allá de esta aventura, Omar también atraviesa una etapa importante en su trayectoria musical, al ver su nombre entre los artistas que encabezan las listas de popularidad.

“La verdad se siente muy chido. Yo todos los días que me levanto checo el top y la neta es algo increíble de ver, o sea, que mi nombre esté con Peso Pluma, Karol G, Junior H. La verdad es un sueño hecho realidad que siempre hemos estado trabajando en ello”, afirmó durante la entrevista con UnoTV.

El intérprete recordó que su pasión por la música comenzó desde pequeño y que convertirse en cantante siempre ha sido una de sus principales metas.

“Desde chiquito me gusta mucho la música, siempre le he estado pegando y más que nada siempre ha sido mi sueño ser cantante. Que hoy se esté cumpliendo, pues la neta estoy demasiado agradecido con Dios y con todo el equipo que me apoya en el trabajo y conmigo, que le echo demasiadas ganas”, destacó.

Finalmente, Omar envió un mensaje a los jóvenes que siguen su música y expresó su deseo de convertirse en un ejemplo para quienes buscan alcanzar sus sueños a través del esfuerzo y la dedicación.

“Espero que me vean como ejemplo porque yo hago todo el esfuerzo y siempre lo hago con amor”, comentó. Al preguntarle hasta dónde quiere llegar en su carrera, el cantante respondió con una frase que resume su visión del futuro: “Hasta donde Dios me ponga”.

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