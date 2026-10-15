¡Otra vez a las calles! Convocan a megamarcha por el agua en Jalisco

Habrá segunda megamarcha por el agua en Jalisco. Foto: Cuartoscuro

Colectivos ciudadanos convocaron a una segunda megamarcha por el agua en Jalisco para el domingo 18 de octubre, en la que prevén exigir mejoras en el suministro de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), justicia para las personas detenidas durante la protesta del 11 de octubre y sanciones por presuntos abusos policiales.

La convocatoria también incorpora la promoción de la revocación de mandato del gobernador Pablo Lemus Navarro.

Foto: Uno TV

¿Cuándo y dónde será la segunda megamarcha por el agua?

La movilización se realizará el domingo 18 de octubre, a las 11:00 horas y partirá del Parque Revolución, conocido como Parque Rojo, y avanzará hacia el Palacio de Gobierno de Jalisco.

Los mensajes de la convocatoria plantean distintas demandas. Uno de los carteles incluye una gota de agua con una calavera y la frase: “Marchamos por los ríos, marchamos por los injustamente detenidos, marchamos por el derecho al agua”.

Otras imágenes retoman los reclamos de la manifestación anterior e incorporan referencias a la salida del gobernador y a la posibilidad de promover la revocación de su mandato.

Reclaman agua de calidad y sanciones por presuntos abusos policiales

La nueva convocatoria ocurre después de la protesta del domingo 11 de octubre, realizada en las inmediaciones de Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador, donde ciudadanos se manifestaron por los problemas relacionados con la calidad del agua en el AMG.

Durante aquella movilización se registraron hechos violentos y detenciones. A partir de esos acontecimientos, los convocantes incorporaron a sus exigencias la revisión de las actuaciones policiales, sanciones en caso de acreditarse abusos y justicia para las personas detenidas.

Las demandas reúnen así dos temas: las condiciones del suministro de agua y las consecuencias de la protesta anterior. Los organizadores buscan mantener la atención pública sobre ambos asuntos mediante una nueva movilización.

Colectivos de Guadalajara convocan a Segunda Marcha por el agua, tras represión de Movimiento Ciudadano.



La marcha se llevará a cabo el próximo domingo 18 de octubre a las 11:00 horas en Guadalajara, desde el Parque Rojo rumbo al Palacio de Gobierno.https://t.co/Ln0smdpZvW — Na-Re (@Noa_Ra100) October 14, 2026

¿Cuándo podría solicitarse la revocación de mandato de Pablo Lemus?

La convocatoria también plantea impulsar la revocación de mandato de Pablo Lemus, un mecanismo de participación ciudadana que permite decidir si una persona electa debe concluir anticipadamente su encargo, conforme a los requisitos legales.

Sin embargo, la propuesta no implica que el proceso ya esté en marcha. La legislación de Jalisco establece que la solicitud sólo puede presentarse durante los primeros 120 días de la segunda mitad del periodo constitucional. Además, se requiere el respaldo de al menos 3% de las personas inscritas en la lista nominal, distribuido en dos terceras partes de los distritos o secciones electorales correspondientes

Para que la votación sea válida, debe participar al menos el mismo número de ciudadanos que votó en la elección en la que resultó electo el funcionario. Por ello, reunir firmas para solicitar el procedimiento y alcanzar la participación necesaria en una eventual consulta son requisitos distintos.

También plantean un juicio político contra el gobernador

En el ámbito legislativo, algunos representantes de Morena y sus aliados se han pronunciado a favor de reunir elementos para promover un juicio político contra Pablo Lemus, a raíz de los hechos registrados durante la protesta del 11 de octubre.

Las demandas se suman a los reclamos ciudadanos por la calidad del agua, la actuación de los cuerpos de seguridad y las detenciones ocurridas frente a Casa Jalisco.

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