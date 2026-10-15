Huracán Trudy: Guerrero prepara refugios y brigadas ante posibles lluvias

Guerrero se prepara ante tormenta tropical Trudy. Foto: Cuartoscuro

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, declaró en sesión permanente al Consejo Estatal de Protección Civil y activó protocolos de prevención ante la evolución del huracán Trudy, que este jueves 15 de octubre se intensificó a categoría 1.

Las autoridades mantienen preparados refugios temporales, brigadas de atención y maquinaria para responder a posibles emergencias por lluvias, inundaciones y deslaves.

Guerrero activa refugios temporales y brigadas de emergencia

El Gobierno de Guerrero informó que cuenta con el respaldo de 15 mil 727 efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, además del Plan DN-III-E para atender a la población en caso de contingencia.

Salgado instruyó a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil a mantener el monitoreo del ciclón y comunicar de inmediato cualquier cambio en su trayectoria, intensidad y efectos previstos.

Las brigadas estatales cuentan con personal, vehículos y maquinaria para atender a las comunidades que pudieran resultar afectadas. También se solicitó identificar viviendas ubicadas en zonas de riesgo y evacuar a las familias cuando las condiciones lo requieran.

Por su parte, el secretario de Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, informó que los refugios temporales de Acapulco están habilitados para recibir a quienes necesiten resguardarse.

Las autoridades también mantienen coordinación con los municipios para reforzar la difusión de información preventiva, especialmente en comunidades con dificultades de comunicación.

Desde la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero, mantenemos el seguimiento a las condiciones meteorológicas y a la evolución de la tormenta tropical 🌀 #Trudy, así como a las acciones de seguridad en las distintas regiones del estado.



Asimismo,… pic.twitter.com/SHEICCcekI — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) October 15, 2026

¿Qué efectos se esperan por el huracán Trudy en Guerrero?

De acuerdo con los reportes meteorológicos difundidos el jueves, Trudy podría continuar intensificándose durante los próximos días. Sus bandas nubosas ocasionarán lluvias importantes en distintas regiones de Guerrero, con riesgo de inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.

Las autoridades prevén que las precipitaciones más intensas se presenten entre viernes y sábado. Entre las posibles afectaciones se encuentran:

Inundaciones en zonas bajas y urbanas

Deslaves y derrumbes en áreas de ladera

Crecidas de ríos y arroyos

Afectaciones en carreteras y vialidades

Interrupciones del suministro eléctrico y fallas en servicios de telefonía

Incremento del oleaje en zonas costeras

El meteorólogo Fermín Damián Adame advirtió que el sistema podría alcanzar categorías superiores durante el fin de semana, por lo que pidió mantener la vigilancia sobre su evolución.

¿Habrá clases en Guerrero por el huracán Trudy?

Ante el pronóstico de lluvias, el Consejo Estatal de Protección Civil determinó suspender las clases este jueves 15 de octubre en las ocho regiones de Guerrero, como medida preventiva para proteger a estudiantes, docentes y personal educativo.

Las autoridades mantienen activos los protocolos de salud, seguridad y educación, además de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para atender cualquier emergencia.

Autoridades piden evitar ríos crecidos y zonas de riesgo

El Gobierno de Guerrero exhortó a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Entre las principales recomendaciones se encuentran evitar cruzar ríos y arroyos crecidos, no acercarse a zonas inundadas, identificar rutas de evacuación y acudir a un refugio temporal si las autoridades lo indican.

La gobernadora reiteró que las dependencias estatales y federales mantienen vigilancia permanente ante los posibles efectos del huracán.

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