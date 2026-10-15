¿Qué pasa en el Istmo de Tehuantepec? Bloqueo en carretera federal 190 cumple 4 días

Bloqueo en la carretera 190. Foto: Policía Vial Estatal de Oaxaca.

Autoridades de Oaxaca informan que hasta la mañana de este jueves 15 de octubre, sigue el bloqueo en la carretera federa 190, justo a la altura del distribuidor vial El Caracol, en el tramo Jalapa del Marqués-Tehuantepec, en la región del Istmo de Tehuantepec. Esto porque comunidades locales llevan a cabo exigencias al gobierno estatal.

Bloqueo en la carretera 190 cumple cuatro días

De acuerdo con un aviso de la Policía Vial Estatal de Oaxaca y reportes de Protección Civil Regional del Istmo, manifestantes llevan a cabo, por cuarto día consecutivo, un bloqueo al tránsito en el kilómetro 246+500 de la carretera federal 190, por lo que continúa cerrado el paso hacia la ciudad de Oaxaca de Juárez.

Por esta razón, hay afectaciones viales entre los Valles Centrales y el Istmo de Tehuantepec, complicándose el traslado de pasajeros, comerciantes y mercancías.

🚨🚧 #ReporteVial



🚫 Continúa la afectación a la circulación vehicular por presencia de manifestantes en la Carretera 190, km 246+500, a la altura del distribuidor vial El Caracol, en el tramo Oaxaca-Tehuantepec en la región del Istmo de Tehuantepec. #Oaxaca #OaxacaSegura pic.twitter.com/oarF451HPH — Policía Vial Estatal (@PolVial_GobOax) October 15, 2026

¿Por qué hay un bloqueo en la carretera 190 en Oaxaca?

Medios oaxaqueños reportan que el bloqueo es realizado por habitantes de comunidades de la Sierra Mixe-Zapoteca, quienes exigen a los gobiernos estatal y federal atender necesidades relacionadas con la infraestructura carretera y el servicio de energía eléctrica.

Entre las principales exigencias se encuentran:

Pavimentación y rehabilitación de caminos que conectan a San Juan Mazatlán Mixe, San José El Paraíso, Santa Isabel de la Reforma y Guevea de Humboldt

Mantenimiento de la red eléctrica que abastece a distintas localidades de la región

Soluciones a cortes prolongados de energía eléctrica

Atención a las necesidades históricas de infraestructura y servicios básicos de los pueblos indígenas

Las autoridades comunitarias aseguran que la movilización es para mostrar la falta de respuesta de las autoridades a sus peticiones.

Gobierno de Oaxaca llama a liberar el paso

Según medios locales, el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, informó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya atiende la demanda relacionada con el suministro eléctrico.

Además, señaló que la administración estatal propuso alternativas de gestión para mejorar los caminos solicitados y aseguró que el diálogo con las comunidades permanece abierto.

Pero también el funcionario estatal pidió a las comunidades permitir el paso vehicular, indicando que el bloqueo afecta a trabajadores, comerciantes, transportistas y familias que necesitan desplazarse entre las distintas regiones de Oaxaca.

Recomendaciones para los que viajan por la carretera 190

Ante el bloqueo en El Caracol, en la carretera 190, se recomienda a los automovilistas consultar los avisos de las autoridades, principalmente de la Policía Vial Estatal de Oaxaca antes de salir.

Igual es importante considerar posibles retrasos en el traslado de pasajeros y mercancías, así como evitar pasar por el punto de la manifestación mientras no se confirme la reapertura.

Hasta el momento, no hay ninguna actualización oficial que informe el fin del bloqueo en la carretera federal.

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