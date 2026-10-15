Hilary Swank será mamá por tercera vez a los 52 años: así anunció la llegada de su bebé

Hilary Swank espera su hijo para diciembre. Foto: AFP

La actriz Hilary Swank, de 52 años, anunció que espera a su tercer hijo con su esposo, Philip Schneider, de una manera original, mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, en el que participaron sus gemelos Aya y Ohm.

En la grabación, la protagonista de “Million Dollar Baby” aparece junto a su familia mientras bailan en la oscuridad con figuras luminosas adheridas a sus cuerpos. Sin embargo, la actriz acaparó la atención cuando mostró su vientre, en el que se distinguía la silueta iluminada de un bebé.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje en el que la ganadora del premio Oscar hizo referencia a la llegada del nuevo integrante de la familia: “Mucha gente ha estado preguntando cuál es mi próximo proyecto; este se lanza en diciembre”.

Con esta frase, la actriz dio a entender que el nacimiento de su tercer hijo está previsto para diciembre de 2026, aunque no compartió más detalles sobre el embarazo.

La familia de Hilary Swank

La estrella de Hollywood se convirtió en madre por primera vez en abril de 2023, cuando dio la bienvenida a sus gemelos, Aya y Ohm, junto a Philip Schneider. En ese momento, la actriz tenía 48 años y compartió su felicidad a través de las redes sociales.

Tras el nacimiento de sus hijos, Swank habló sobre su experiencia con la maternidad y señaló que, aunque convertirse en madre más adelante en la vida no había sido algo que planeara de esa manera, la experiencia le permitió dedicar tiempo a su familia después de consolidar su carrera profesional.

La actriz también ha expresado que tener hijos en esta etapa le ha permitido estar más presente en su crianza, pues cuenta con la posibilidad de organizar su trabajo para pasar tiempo con ellos.

Ahora, con el anuncio de su tercer embarazo, Hilary Swank y Philip Schneider se preparan para ampliar su familia, muy cerca del 2027.

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