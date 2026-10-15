La periodista Lydia Cacho. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Liberaron a Alejandro Rocha Laureano, excomadante de la Policía Judicial de Puebla ligado al caso de secuestro y tortura contra la periodista Lydia Cacho. Un juez de control lo sentenció por el delito de tortura pero consideró que ya había pagado su condena.

Liberan a excomandante de la policía ligado al caso Lydia Cacho

Medios locales reportan que un juez de control en Quintana Roo impuso una sentencia de 5 años y 6 meses en prisión en contra de Alejandro Rocha Laureano por el delito de tortura pero consideró que ya había cumplido la condena y ordenó su liberación.

El excomandante de la policía fue detenido en 2018 en el estado de Puebla, durante un operativo en el que participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

A Rocha Laureano se le señala por su participación en el secuestro y tortura de Lydia Cacho en diciembre de 2005, luego de la publicación del libro “Los Demonios del Edén”.

En dicha publicación la periodista revela una red de prostitución y pornografía infantil que operaba en Quintana Roo, bajo el mando del empresario Jean Succar Kuri. Cacho también denunció a otros personajes e involucrados como Kamel Nacif Borge, Emilio Gamboa Patrón y Miguel Ángel Yunes.

Article 19 se posiciona sobre liberación de excomandante de la policía

La organización Article 19 se posicionó sobre el caso Alejandro Rocha Laureano y señaló que su liberación “responde al cumplimiento de la totalidad de su pena y no implica un reconocimiento de inocencia”.

“El proceso penal contra otros dos probables responsables continúa, por lo que no debe afectar su curso. ARTICLE 19 sigue a la espera de una sentencia justa en los procesos penales pendientes”, mencionó la organización.

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