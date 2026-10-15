Violencia en Cuautla, Morelos: momento en que incendian combi tras despliegue de seguridad

En Cuautla, sigue la violencia. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Pese al reforzamiento de la seguridad con fuerzas federales y estatales en Cuautla, Morelos, se difundió un video que muestra el momento en que sujetos interceptaron una camioneta del transporte público y uno de ellos le prendió fuego.

El ataque ocurrió la tarde del 13 de octubre, aunque las imágenes del momento fueron difundidas posteriormente por el Diario de Morelos

Impresionante video en Cuautla, Morelos

En la grabación se observa cómo varios sujetos que viajaban en motocicletas le cierran el paso a la unidad. Uno de ellos se acerca a la puerta delantera, la abre y, aparentemente, amaga al conductor con sacar un objeto de su sudadera antes de retirarse.

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¡A la vista de todos! Un video muestra cómo incendian una combi del transporte público en plena avenida Reforma. 🚐🔥 ¡Las imágenes son impactantes! pic.twitter.com/g4u19276qc — Diario de Morelos (@DiariodeMorelos) October 14, 2026

Mientras tanto, un hombre que viste una playera blanca permanece en el interior de la camioneta y rocía un solvente. Después, le prende fuego, lo que provoca que las llamas se propaguen rápidamente por el vehículo.

El sujeto que habría iniciado el incendio también resulta alcanzado por el fuego, por lo que corre para alejarse de la unidad y buscar refugio.

La difusión del video ocurre en medio de los hechos violentos registrados en las últimas horas en Cuautla, municipio donde autoridades federales y estatales anunciaron un refuerzo conjunto para rea la vigilancia.

Refuerzan la seguridad en Cuautla

Como parte de las acciones del Plan Cuautla y de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, desde la madrugada del miércoles se desplegaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el Servicio de Protección Federal y la Policía Estatal de Morelos, informó el Ayuntamiento de Cuautla.

Foto: Facebook Ayuntamiento Cuautla

El operativo partió de las instalaciones del 5.º Regimiento Militar, desde donde las corporaciones iniciaron recorridos de vigilancia y patrullajes preventivos en las colonias Gabriel Tepepa, Centro, Plan de Ayala y Apatlaco.

De acuerdo con el comunicado, se prevé extender los recorridos a otras zonas del municipio, con presencia de las corporaciones de seguridad en distintas colonias.

Las autoridades señalaron que el despliegue se realiza ante los hechos de violencia registrados recientemente en Cuautla y que se mantendrán los patrullajes coordinados para fortalecer las labores de prevención.

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