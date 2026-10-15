Trump frena transmisión en vivo de ejecución por fusilamiento tras ola de críticas en EE.UU.

Donald Trump. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan, condenado por matar a 13 personas en una base militar de Texas en 2009, no será transmitida en vivo. La decisión deja sin efecto el plan del secretario de Defensa, Pete Hegseth, que había provocado una ola de rechazo dentro y fuera del país.

“Morirá, como está previsto, por pelotón de fusilamiento, pero este evento no será transmitido”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El mandatario aclaró que la ejecución sí podrá ser presenciada por los familiares directos de las víctimas, siempre que así lo deseen.

¿Por qué Trump canceló la transmisión de la ejecución?

El proyecto de transmitir en directo la muerte de Hasan desató críticas de políticos demócratas y republicanos, la Iglesia católica, organizaciones de derechos humanos y las Naciones Unidas.

Pese a la controversia, Trump reconoció que personalmente no se oponía a la transmisión. Incluso sostuvo que mostrar el fusilamiento podría haber servido como una advertencia para otras personas.

Según el presidente estadounidense, “podría haber sido un fuerte elemento disuasorio para que el mundo viera cómo Estados Unidos trata a terroristas y ‘ESCORIA’ como Hasan”.

Sin embargo, también admitió que “muchas personas muy buenas y bien intencionadas preferirían no verlo morir”.

Así, aunque la ejecución sigue programada, el Gobierno estadounidense descartó convertirla en una transmisión pública.

¿Cuándo y dónde será ejecutado Nidal Hasan?

La ejecución de Nidal Hasan está prevista para el 3 de diciembre en Fort Hood, Texas, la misma base militar donde en 2009 mató a 13 personas durante un tiroteo.

El procedimiento tendrá un carácter histórico: será la primera ejecución realizada por un pelotón de fusilamiento militar estadounidense desde 1945.

La decisión anunciada por Trump no modifica la fecha ni el método previsto. Lo que cambia es quiénes podrán presenciar el fusilamiento: no habrá transmisión en vivo, pero los familiares directos de las víctimas podrán asistir personalmente si lo desean.

Cancelación de la transmisión, nuevo revés para Pete Hegseth

La marcha atrás representa un golpe para el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien había impulsado el plan de transmitir la ejecución.

La decisión llega en un momento complicado para el funcionario, cuestionado por la guerra estancada con Irán y sus consecuencias políticas.

De acuerdo con la AFP, ese conflicto también afecta las perspectivas del Partido Republicano de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre.

La ejecución de Hasan, por ahora, se mantiene en el calendario. Pero el rechazo que provocó la posibilidad de televisarla llevó a Trump a retirar uno de los aspectos más polémicos del plan.

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