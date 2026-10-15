Carniceros del Mercado San Juan bloquean Zaragoza; piden pagos en efectivo

Carniceros del Mercado San Juan bloquean Zaragoza. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Calzada Ignacio Zaragoza, con dirección al Centro de la Ciudad de México (CDMX), permanece bloqueada a la altura de Canal de San Juan, en la colonia Juan Escutia, alcaldía Iztapalapa, debido a una protesta de comerciantes del Mercado San Juan.

De acuerdo con los reportes, alrededor de 170 carniceros participan en la movilización para manifestarse contra el uso de pagos electrónicos y solicitar que las transacciones puedan continuar realizándose en efectivo. El cierre provoca severas afectaciones para los automovilistas que buscan avanzar hacia el centro de la capital.

¿Por qué está bloqueada la Calzada Ignacio Zaragoza?

Los manifestantes son comerciantes del Mercado San Juan, quienes rechazan el esquema de pago electrónico y piden que se mantenga la opción de recibir dinero en efectivo.

Como medida de protesta, los carniceros cerraron la circulación en los carriles de Calzada Ignacio Zaragoza con dirección al Centro, a la altura de Calle 7 y Canal de San Juan. El bloqueo afecta una de las principales vías de entrada a la CDMX, por lo que se recomienda a los conductores anticipar sus recorridos.

*BLOQUEO DE VIALIDAD POR CARNICEROS DEL MERCADO SAN JUAN*

150 carniceros del Mercado San Juan bloquean la Calzada Ignacio Zaragoza con dirección centro. Están en contra del pago electrónico. Solicitan que los pagos sean con efectivo. Hay severa afectación pic.twitter.com/Fow6wba5so — Lízbeth Hernández (@LizHernandezE) October 15, 2026

Alternativas viales por el bloqueo de Zaragoza

Ante el cierre en la colonia Juan Escutia, la Avenida Pantitlán y Avenida Javier Rojo Gómez, son la alternativa vial señalada para quienes necesitan rodear el punto de la protesta.

Antes de desviarse, los automovilistas deben considerar su destino y revisar las condiciones del tránsito, ya que el flujo vehicular puede aumentar en las calles cercanas debido al bloqueo.

También se recomienda seguir las indicaciones de los agentes de tránsito y consultar los reportes viales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para conocer posibles cambios en la circulación.

08:53 #PrecauciónVial | Bloqueo en calle 7 a la altura de Calz. Ignacio Zaragoza con dirección al Poniente, por manifestantes. #AlternativaVial Av. Javier Rojo Gómez. pic.twitter.com/8lSfn4ESVY — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 15, 2026

¿Dónde está el bloqueo de los carniceros?

La afectación se ubica en Calzada Ignacio Zaragoza, al poniente y con dirección al Centro, a la altura de Calle 7 y Canal de San Juan, en la colonia Juan Escutia, alcaldía Iztapalapa.

La protesta mantiene interrumpido el paso en ese tramo y complica los traslados de quienes utilizan Zaragoza para ingresar a la capital. Se recomienda evitar la zona si no es indispensable circular por ella y contemplar tiempo adicional para llegar al destino.

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