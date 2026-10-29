Belinda se vuelve un alien para su halloween de otro planeta; Victoria Justice fue invitada

La cantante tuvo otra edición de Beliween. Foto: Gettyimages/ Archivo

Belinda volvió sorprender al convertirse en Alien (de la cinta de “Alien: el octavo pasajero”) para esta nueva edición de Beliween, fiesta que prepara cada año la cantante con motivo de halloween. El evento se llevó acabo ayer con invitados de lujo como Victoria Justice, quien ya había causado sensación con su disfraz en Estados Unidos.

A través de historias en su cuenta de Instagram, la intérprete de “Lo siento” y “Amor a primera vista” compartió imágenes y de algunos detalles de la celebración, cuya temática estuvo centrada en la vida extraterrestre.

Belinda recrea una escena de “Alien” en su Beliween 2026

Para su aparición, Belinda no solo eligió un disfraz de alien, sino que también entró en personaje para darle mayor fuerza a su caracterización, su llegada fue desde una nave espacial y el grito agudo formaron parte de una presentación que evocó elementos de la película, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Sigourney Weaver.

La intérprete de “En la oscuridad” lució un traje negro ajustado con texturas que simulaban la anatomía del personaje y una estructura que recreaba su característica cabeza alargada. El maquillaje y los prostéticos también fueron parte fundamental de la transformación, pues cubrieron gran parte de su rostro y cuello para conseguir una apariencia similar a la de la criatura de ciencia ficción.

🎃👻 Anoche se llevó a cabo la ya tradicional fiesta Beliween, donde numerosas celebridades se dieron cita para disfrutar de la fiesta de Halloween organizada por Belinda. 🕸️🖤



Entre los invitados estuvieron Karlita Díaz, Jesús Ochoa, Mía Rubín, Lola Índigo, Fede Vigevani, entre… pic.twitter.com/3xSAns1FuW — Raul Gutierrez🇲🇽 (@Raulgutierrez) October 29, 2026

Debido a su dedicación a los disfraces de halloween, algunos usuarios ya la consideran la Heidi Klum mexicana

La ambientación de la fiesta también incluyó referencias al espacio. En una de las imágenes compartidas se pudo leer un letrero con la frase “en el espacio, nadie puede oírte gritar. Zona restringida”.

Victoria Justice viajó a México para pasar halloween en la fiesta de Belinda

Otra de las figuras que llamó la atención durante el Beliween 2026 fue Victoria Justice, actriz estadounidense conocida por protagonizar la serie juvenil “Victorious”. En las imágenes difundidas de la celebración, Justice apareció posando junto a Belinda, ambas se tomaron de las manos y compartieron un momento durante la fiesta organizada por la cantante.

Para la ocasión, la actriz eligió un atuendo negro de estilo gótico, acompañado de medias de red y botas altas, también lució una peluca corta y oscura, maquillaje pronunciado alrededor de los ojos, una pequeña nariz roja y labios delineados para completar una caracterización de apariencia inquietante.

La temática extraterrestre no fue una sorpresa de último momento, pues antes de la celebración, Belinda compartió algunas pistas sobre el concepto de su fiesta de Halloween, incluida una colaboración con el periodista e investigador Jaime Maussan.

La invitación oficial reforzó las referencias a la vida extraterrestre y anticipó el ambiente que la cantante preparó para recibir a sus invitados.

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