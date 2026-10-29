Mario Delgado responde a diputados por respaldo a Taddei, prueba PISA y libros de texto

Mario Delgado, secretario de Educación Pública. Foto: Cuartoscuro

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, respondió a los cuestionamientos de diputados de oposición sobre su respaldo a Guadalupe Taddei en 2023 y defendió la política educativa del Gobierno federal durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados.

En la sesión, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano también criticaron los resultados de México en la prueba PISA y cuestionaron los contenidos de los Libros de Texto Gratuitos.

Además, al inicio se guardó un minuto de silencio y se ofreció otro de aplausos por el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas.

Mario Delgado responde por el caso Guadalupe Taddei

El diputado de Movimiento Ciudadano, Armando Vidales, recordó que, cuando Delgado encabezaba la dirigencia nacional de Morena, el 1 de mayo de 2023 respaldó públicamente a Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante un mensaje difundido por el partido.

“Cuando usted encabezaba Morena en el 1 de mayo de 2023, respaldó públicamente a Guadalupe Taddei en un mensaje difundido por la dirigencia nacional de su partido”, Armando Vidales, Diputado Movimiento Ciudadano

El titular de la SEP respondió que la designación de la consejera presidenta fue resultado de un acuerdo entre las fuerzas políticas representadas en San Lázaro.

“Fue el resultado de una tómbola aquí en la Cámara de Diputados y fue el acuerdo que tuvieron todos los partidos, entiendo que la gran mayoría de los partidos”, Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública

Delgado agregó que el movimiento morenista no necesita funcionarios afines en las autoridades electorales y sostuvo que el partido ha ganado elecciones de manera limpia y transparente.

Delgado llama a PISA una prueba “muy pequeña”

Durante la comparecencia, la diputada panista Laura Cristina Márquez cuestionó los resultados de México en matemáticas, comprensión lectora y ciencias. Por su parte, el priista Juan Moreno de Haro afirmó que el país sigue reprobando en aprendizajes fundamentales.

“México sigue reprobando en aprendizajes fundamentales, y este gobierno no puede seguir presentando promesas como si fueran resultados”, Juan Moreno de Haro, diputado PRI

Delgado respondió que es un error considerar que los resultados de PISA deben conducir la política educativa nacional.

“PISA es una prueba muy pequeña, es representativa, pero se levanta a 7 mil 843 estudiantes en nuestro país, del total de 20 millones de estudiantes en educación básica”, Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública

Oposición cuestiona libros de texto y anuncian homenaje a Cárdenas

Laura Cristina Márquez también cuestionó los contenidos de los Libros de Texto Gratuitos, al señalar presuntos errores y carga ideológica. El diputado de MC, Gibrán Ramírez, criticó los materiales y afirmó que algunos maestros los rechazan.

Delgado sostuvo que los docentes están contentos con los libros y negó que exista un rechazo generalizado.

El secretario también adelantó que este viernes se realizará en las escuelas del país una consulta para definir la nueva relación entre el Estado y el magisterio.

Al inicio de esta comparecencia se guardó un minuto de silencio y se le rindió un minuto de aplausos por el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas. Además, se planteó que el próximo miércoles 4 de noviembre se le realice un homenaje póstumo en el Pleno de la Cámara de Diputados.

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