Jesús Ochoa cae 10 metros de un elevador: ¿cuál es su estado de salud?

Jesús Ochoa sufre accidente en producción de obra de teatro Foto: Cuartoscuro

Jesús Ochoa sufrió un accidente durante la producción de una obra de teatro, cuando un elevador de entre 8 y 10 metros cayó con el actor arriba, así lo reveló el comediante Luis de Alba en un encuentro con los medios hace un par de días.

“Se cayó, no podía caminar. Se cayó del elevador como de 10 m y no se rompió nada, pero bájale. Y todavía quería trabajar. ‘Estás loco’. Ahorita está en el hospital”, relató.

Falló elevador en obra de Jesús Ochoa

El actor Luis de Alba asegura que el elevador falló, pues se había instalado para una presentación al aire libre en Atizapán.

“Le tocaba bajar a él por el elevador y cuando, ‘guácatelas’, hasta abajo y nomás cayó. Son desgracias, pero su ánimo está también. Ahorita lo voy a ver”, explicó.

También aprovechó para hablar de Jesús, a quien considera una gran persona: “No, pobre. Y también es un tipazo. Él, si todo lo que tiene de malo y de cara de villano, es un pan de dulce”.

Cabe señalar que el propio Jesús Ochoa no ha comentado nada referente al accidente y se desconoce cuál es su estado actual de salud después de la caída.

¿Quién es Jesús Ochoa?

Jesús Ochoa es un actor mexicano con gran trayectoria en diversos proyectos del cine, el teatro y la televisión, comenzando su carrera en Hermosillo, Sonora, donde participó en diferentes producciones teatrales.

Fue en 1979 cuando se trasladó a la Ciudad de México para estudiar actuación en la universidad, donde continuó desarrollándose en el teatro, al terminar sus estudios regresó a Hermosillo, donde siguió participando en obras y comenzó a aparecer en comerciales de televisión.

Su llegada a la pantalla chica ocurrió en 1992 con la serie “Ángeles sin paraíso”, mientras que dos años después debutó en el cine con la película “La orilla de la tierra”.

Para 1995, su carrera comenzó a tomar mayor fuerza, pues participó en siete producciones, entre ellas “Desiertos mares”, “Dos crímenes” y la serie “Retrato de familia”, donde consiguió su primer personaje recurrente.

Entre sus trabajos más destacados se encuentra “Hombre en llamas”, película de 2004 protagonizada por Denzel Washington y Christopher Walken.

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