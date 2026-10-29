¿Te vas a pensionar en el IMSS? Estos son los 13 bancos con convenio para recibir tu dinero

Estos son los 13 bancos con convenio pare recibir tu pensión. Foto: Cuartoscuro

Las personas que están próximas a pensionarse ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya sea bajo la Ley 73 o laLey 97, pueden elegir entre 13 instituciones bancarias con las que el organismo tiene convenio para recibirel pago de su pensión.

Este acuerdo busca facilitar el acceso al dinero de las personas pensionadas y evitar el cobro de comisiones por consultas de saldo y disposiciones de efectivo, siempre que se cumplan las condiciones correspondientes.

¿Cuáles son los 13 bancos con convenio con el IMSS?

De acuerdo con la información del Instituto, las personas pensionadas pueden elegir alguna de las siguientes instituciones bancarias para recibir sus recursos:

Afirme Banamex BBVA BanBajío Banorte Banco Azteca Banco del Bienestar Banco Multiva Consubanco HSBC Inbursa Santander Scotiabank

El IMSS recomienda abrir una cuenta destinada al pago de la pensión y verificar que tenga el nivel de cuenta adecuado. En particular, se sugiere una cuenta de nivel 4 para evitar rechazos relacionados con el monto que se depositará.

Al elegir una institución, es importante revisar sus condiciones, los servicios disponibles y los requisitos para abrir la cuenta.

El Instituto señala:

“Tu cuenta debe pertenecer a alguno de estos bancos y debes indicar que será para recibir el pago de una pensión para que no sea sujeta al cobro de comisiones por consultas de saldo o disposiciones de efectivo. Verifica las condiciones que te ofrece cada una de estas instituciones para elegir la opción que mejor te convenga”.

La elección del banco es responsabilidad de cada pensionado o pensionada, por lo que conviene comparar las opciones antes de realizar el trámite.

¿Qué pasa si quieres recibir tu pensión en otro banco?

Las personas pensionadas también pueden solicitar que el pago se realice en una institución bancaria distinta de las que aparecen en la lista de convenios.

Sin embargo, en ese caso, el IMSS advierte que no se hace responsable de las comisiones que la institución bancaria elegida pueda cobrar por consultas de saldo, retiros u otras operaciones.

Por ello, antes de decidir dónde recibir la pensión, se recomienda revisar las condiciones de la cuenta y confirmar qué cargos podrían aplicarse.

De esta manera, las personas que están por pensionarse pueden elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades para recibir y disponer de sus recursos.

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