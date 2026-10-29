¿Te gustan las películas de zombies? 5 recomendaciones para disfrutar en la spooky season

El cine de zombies tiene historias para todos los gustos. Foto: IA

Las películas de zombies son un clásico de la spooky season, ya sea para disfrutar una noche de terror con amigos, en pareja o hasta en familia.

Franquicias como “Resident Evil” y “World War Z”, así como el regreso de “28 Days Later”, demuestran que los muertos vivientes siguen ocupando un lugar en la cultura pop.

Pero más allá de los sustos y las escenas sangrientas, algunas películas del subgénero destacan por sus historias, sus efectos especiales y la crítica social que plantean.

En Unotv.com te recomendamos cinco películas de zombies que han dejado huella en el cine de terror y que vale la pena sumar a tu lista para esta temporada.

5. “[REC]” (2007): terror a través de una cámara

Dirigida por Jaume Balagueró y Paco Plaza, esta película española utiliza el formato de metraje encontrado para llevar el terror a un edificio de departamentos en Barcelona. La historia sigue a una reportera de televisión y a su camarógrafo, quienes acompañan a un grupo de bomberos durante una guardia nocturna.

Lo que comienza como una cobertura de rutina se convierte en una pesadilla cuando una emergencia los lleva hasta un inmueble donde ocurre algo aterrador. Pronto, las autoridades aíslan el edificio y quienes permanecen dentro deben encontrar la forma de sobrevivir.

La cámara se convierte en los ojos del espectador y refuerza la sensación de estar presenciando los hechos en tiempo real. Estrenada en 2007, “[REC]” renovó el interés por el cine de zombies con una propuesta claustrofóbica y llena de tensión.

4. “Shaun of the Dead” (2004): zombies con humor británico

Dirigida por Edgar Wright y protagonizada por Simon Pegg, “Shaun of the Dead” combina el terror con la comedia. Pegg también coescribió el guion junto a Wright para contar una historia que se burla de las convenciones del cine de muertos vivientes sin renunciar a los sustos.

La película sigue a Shaun, un hombre que atraviesa un momento complicado en su vida y debe reaccionar cuando los zombies comienzan a invadir su entorno. Junto a su amigo Ed, intenta proteger a sus seres queridos y encontrar un lugar seguro en medio del caos.

Su mezcla de humor negro, horror y situaciones cotidianas convirtió a la cinta en una película de culto. Además de entretener, retrata las dificultades de madurar y cambiar de vida mientras el mundo parece venirse abajo.

3. “Train to Busan” (2016): una carrera por sobrevivir

Dirigida por Yeon Sang-ho, “Train to Busan” lleva el cine de zombies a un tren donde los pasajeros deben luchar por sus vidas cuando un brote de infectados se extiende por Corea del Sur. Los vagones y las estaciones se convierten en escenarios de una carrera contrarreloj.

La historia sigue a un grupo de viajeros atrapados en el convoy, que deben encontrar la manera de avanzar sin quedar a merced de los zombies. Cada decisión puede marcar la diferencia entre sobrevivir o convertirse en una víctima más de la infección.

Además de la acción y el suspenso, la película aborda temas como el egoísmo, las diferencias sociales y la solidaridad en situaciones extremas. Su ritmo acelerado y su carga emocional la convirtieron en una referencia del cine surcoreano de terror.

2. “One Cut of the Dead” (2017): cine dentro del apocalipsis

Escrita y dirigida por Shinichiro Ueda, esta película japonesa presenta a un grupo de cineastas que intenta rodar una historia de zombies en medio de un apocalipsis. Su propuesta juega con las expectativas del público y las dificultades de hacer una película cuando nada parece salir como estaba previsto.

Uno de sus elementos más llamativos es una secuencia inicial filmada en una sola toma, durante la cual el equipo enfrenta distintos imprevistos mientras intenta continuar con el rodaje.

La cinta combina el cine de muertos vivientes con la comedia y una mirada al trabajo detrás de cámaras. Así, ofrece una alternativa para quienes buscan una historia que se salga de las fórmulas habituales del subgénero.

1. “Night of the Living Dead” (1968): el clásico que cambió el género

Dirigida por George A. Romero, “Night of the Living Dead” es una película fundamental para entender la evolución del cine de zombies. Su estreno en 1968 ayudó a consolidar una representación de los muertos vivientes que influyó en numerosas producciones posteriores.

La historia sigue a un grupo de personas que busca refugio en una casa mientras una amenaza de zombies se extiende a su alrededor. A medida que aumenta el peligro, los sobrevivientes deben enfrentar sus diferencias y decidir cómo organizarse para resistir.

El legado de Romero va más allá de las criaturas que aparecen en pantalla: su película también utiliza la situación extrema para explorar los conflictos humanos y las tensiones sociales. Por su influencia en el género, el cineasta es considerado una figura clave en la evolución del cine de zombies, y “Night of the Living Dead”, el primer filme que dirigió, continúa como una referencia imprescindible para entenderlo.

¿Ya viste alguna? Cuéntanos cuál es tu favorita y qué otra película de zombies recomendarías para disfrutar durante la spooky season.

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