Sindicatos del IMSS-Bienestar rompen diálogo y exigen salida de Svarch

Los trabajadores interpusieron una denuncia penal. Foto: Cuartoscuro

Trabajadores del IMSS Bienestar exigieron la renuncia de su director, Alejandro Svarch, y abandonaron una mesa de diálogo este 14 de octubre, luego de no alcanzar acuerdos sobre el pago de cuotas sindicales atrasadas, prestaciones laborales y abasto de insumos.

Los inconformes también informaron que presentaron denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos malos manejos de recursos de los trabajadores. Además, advirtieron que continuarán con sus protestas durante los próximos días.

Trabajadores del IMSS Bienestar abandonan mesa de diálogo

Después de poco más de dos horas de reunión en las oficinas del IMSS Bienestar, ubicadas en la colonia Guadalupe Inn, en la Ciudad de México, la comisión negociadora decidió retirarse ante la falta de soluciones a sus demandas.

Ricardo Cruz Cotero, presidente del Comité Ejecutivo de SIMESA, pidió la salida del director Alejandro Svarch al cuestionar su ausencia en el encuentro.

“Si Alejandro Svarch no tuvo los pantalones para estar en esta reunión y resolver todo esto, pues que vaya para afuera”, declaró.

Por su parte, Miguel Bretón, representante del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud, solicitó la destitución de los funcionarios que no han dado respuesta a las exigencias laborales.

Presentan denuncias ante la FGR por presuntos malos manejos

Los representantes sindicales aseguraron que ya interpusieron denuncias penales contra quienes resulten responsables por el presunto manejo irregular de recursos de los trabajadores.

“Ya están interpuestas las denuncias penales en contra de quien resulte responsable dentro de la institución”, afirmó Ricardo Cruz Cotero.

Entre las principales demandas de los trabajadores se encuentran:

Pago de cuotas sindicales atrasadas

Cumplimiento de prestaciones laborales

Abasto de insumos

Destitución de autoridades que no han resuelto sus demandas

¿Seguirán las protestas de trabajadores del IMSS Bienestar?

Los trabajadores advirtieron que mantendrán las movilizaciones en los próximos días hasta obtener una respuesta a sus exigencias.

Aunque inicialmente plantearon la posibilidad de bloquear Periférico, los manifestantes decidieron no llevar a cabo esa medida.

“No vamos a dejar aquí las cosas y vamos a continuar en pie de lucha, para que esto se resuelva como debe de ser”, expresó Cruz Cotero.

Los representantes sindicales también aseguraron que las protestas no afectarán la atención médica de los pacientes.

Miguel Bretón señaló que las condiciones laborales del personal también están relacionadas con el servicio que reciben los usuarios.

La representación de los trabajadores informó que dará a conocer las próximas acciones de protesta a través de sus redes sociales.

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