Daniel Giménez Cacho: “Incluso no hablar de política es un acto político”

Daniel Giménez Cacho Foto: FIL Monterrey

Daniel Giménez Cacho, el icónico actor mexicano recordado por cintas como “Arráncame la vida”, aseguró que toda expresión artística tiene una carga política, incluso cuando no se quieren abordar estos temas.

Durante una entrevista con Unotv.com, en el marco de la Feria Internacional del Libro Monterrey 2026, el también director reflexionó sobre el papel de los artistas y la importancia de generar empatía a través de las historias.

“Yo pienso que hay que ser consciente que finalmente es político todo, todo acto creativo es político, incluso no hablar de política es un acto político, entonces, nada más como ser consciente de ello y pienso yo que lo que conecta con la gente son las expresiones que son auténticas”, aseguró.

Daniel Giménez Cacho habla sobre el papel político del arte

El actor mencionó que cada artista tiene sus propias convicciones y rechazó la idea de establecer una sola manera de realizar expresiones artísticas.

“La diversidad es tal que yo no pienso y soy desconfiado de estas posturas de que el arte debe de ser de tal o cual manera, yo no coincido, a mí personalmente el arte que me interesa es el que me transforma, el que me hace conocer el espíritu humano, conocerme a mí, y que me hace crecer espiritualmente”, mencionó.

Señaló que se debe reflexionar sobre las razones que los llevan a desarrollar una película y los mensajes que buscan compartir con los espectadores.

“Pienso que esa es una pregunta que es importante hacerse, ¿para qué lo haces? ¿Qué estás buscando? Entonces, como ya te había dicho, a mí las que me interesan son las que ayudan al crecimiento y el conocimiento del espíritu humano”, afirmó.

La empatía como herramienta contra el odio y la polarización

Daniel Giménez Cacho destacó que los espacios culturales como la FIL Monterrey sirven para que escritores, artistas y lectores reflexionen e intercambien ideas.

“Me parece que lo importante es generar empatía a través de una conexión emocional y también racional, mental y física de hacer comunidad hoy en día. Pienso que la empatía es una gran medicina contra el odio y la polarización”, aseguró.

En este sentido, reflexionó sobre la situación internacional y la necesidad de fortalecer los vínculos humanos a través de las expresiones culturales.

“En estos momentos de destrucción del pacto civilizatorio y de la ley o la legalidad internacional que está hecha pedazos, el genocidio que está sucediendo en Gaza, o sea, cada vez más veo que la conexión que se puede hacer a través del arte, la cultura, la literatura es importantísimo, importantísima y para nuestra sobrevivencia inclusive”, puntualizó.

Daniel Giménez Cacho explica cómo sus personajes le permiten conocerse

Sobre su trayectoria como actor, Giménez Cacho explicó que interpretar personajes, incluso aquellos cuyas acciones son moralmente cuestionables, requiere comprender sus motivaciones y evitar juzgarlos.

“No, fíjate que en general no les reclamo porque para interpretarlos no los puedes juzgar. Si los juzgas los estás distanciando, tomando una distancia que no te va a servir. Para interpretarlos tienes que empatizar con ellos y acercarte, comprenderlos, entenderlos en sus mecánicas internas”, mencionó.

Señaló que la actuación le permite comprender las razones que llevan a una persona a cometer determinados actos, al mismo tiempo que descubre aspectos de su propia personalidad.

“Te pones una máscara y te atreves a hacer cosas que no harías sin la máscara, pero esas cosas que te atreves a hacer reflejan mucho mejor quién eres, verdaderamente”, señaló.

Finalmente, el actor habló sobre las críticas que reciben las figuras públicas y reconoció que disfruta leer opiniones que le permiten conocer otras interpretaciones de su trabajo, aunque mantiene cierta distancia de los comentarios que circulan en redes sociales.

“Bueno, pues yo cuando hay críticas así estructuradas, escritas, que puedo leer, me gusta, me gusta siempre porque me va a revelar cosas que yo ni me imaginaba. De lo que significa para otras personas, me ilustra mucho del mundo” asegura.

Sin embargo, señaló que también ha encontrado comentarios que considera insensibles, especialmente cuando las personas comparten experiencias dolorosas y reciben respuestas ofensivas.

“He visto cosas tan feas, tan desagradables, inhumanas, cuando alguien expone un dolor y comentarios de una insensibilidad brutal que prefiero, pues no me aportan nada”, señaló.

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