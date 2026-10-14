Real Madrid remonta tres goles en siete minutos y derrota 4-3 a la Roma en la Champions League

Real Madrid remonta a la Roma en siete minutos. Foto: AFP

El Real Madrid consiguió una remontada ante la Roma en la segunda jornada de la Champions League, el conjunto español perdía 3-1, pero los goles de Carlos Espí, Endrick y Antonio Rüdiger en el cierre del partido le dieron la victoria por 4-3 en el Estadio Olímpico de Roma.

El encuentro de este miércoles 14 de octubre parecía encaminado a favor del equipo italiano, que aprovechó los errores defensivos del conjunto blanco para tomar una ventaja de dos goles.

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Cuando todo parecía decidido, el equipo blanco sacó carácter y remontó contra todo pronóstico. En Madrid, el partido no termina hasta que suena el silbatazo final. ⚽️



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La remontada comenzó al minuto 83, cuando Carlos Espí acercó a los visitantes, dos minutos después, Endrick empató el marcador y, al 90, Antonio Rüdiger anotó el tanto que selló la victoria madridista.

Mbappé empató en el primer tiempo

El partido comenzó con un homenaje de la afición de la Roma a José Mourinho, quien regresó al Estadio Olímpico como entrenador del Real Madrid.

El equipo italiano abrió el marcador al minuto 20, Marten de Roon aprovechó una jugada ofensiva y sacó un disparo que se desvió en el camino, lo que complicó la intervención del portero Thibaut Courtois.

La respuesta del conjunto merengue llegó cinco minutos después, Kylian Mbappé recibió el balón y conectó un potente disparo que terminó en el fondo de la portería defendida por Pierluigi Gollini para establecer el 1-1.

El empate se mantuvo hasta el descanso, aunque la Roma encontró espacios para atacar y volvió a tomar el control del marcador durante la segunda mitad.

Roma se puso 3-1 con doblete de Donyell Malen

En el segundo tiempo, el equipo local aprovechó un error del Real Madrid en la salida, al minuto 51, Donyell Malen recibió el balón tras una recuperación y definió para poner el 2-1.

Seis minutos después, el delantero neerlandés volvió a aparecer, Malen aprovechó un pase al espacio y marcó su segundo tanto de la noche para ampliar la ventaja de la Roma a 3-1.

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El Real Madrid se levantó cuando tenía todo cuesta arriba: reaccionó, remontó el marcador y aseguró tres puntos que valen mucho más que una victoria.

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El Real Madrid intentó reaccionar y llegó a marcar nuevamente por conducto de Mbappé, pero la anotación fue anulada por fuera de lugar.

Con el paso de los minutos, el conjunto español aumentó la presión y encontró en las jugadas a balón parado la oportunidad para cambiar el rumbo del encuentro.

Real Madrid remontó en siete minutos

Cuando la Roma parecía tener el triunfo en sus manos, el Real Madrid encontró la manera de meterse nuevamente en el partido.

Al minuto 83, Carlos Espí aprovechó un rebote del guardameta Gollini después de un tiro de esquina y empujó el balón para colocar el 3-2.

La presión madridista continuó y, al 85, Endrick apareció con un remate de cabeza tras otro servicio de esquina para empatar el encuentro 3-3.

El conjunto blanco no se conformó con la igualada, al minuto 90, Antonio Rüdiger aprovechó un nuevo balón enviado al área y marcó el 4-3 definitivo, con el que completó la remontada en el Estadio Olímpico.

El Real Madrid pasó de estar dos goles abajo a llevarse la victoria con tres anotaciones en el tramo final del partido.

Jornada positiva para los equipos españoles

La victoria del Real Madrid se sumó a los triunfos de otros clubes españoles durante las jornadas del 13 y 14 de octubre en la Champions League.

Barcelona venció 4-1 al Galatasaray; Atlético de Madrid derrotó 2-0 al Manchester United; Villarreal superó 3-1 al Napoli y Real Betis se impuso 3-2 al Porto.

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