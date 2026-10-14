Diputados aprueban Ley de Ingresos 2027 en lo general; prevé deuda de 1.7 billones de pesos

Se estima un gasto neto de 10.6 bdp. Foto: Cuartoscuro

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2027, que contempla un gasto neto total de 10.6 billones de pesos, ingresos tributarios por 6.2 billones y un endeudamiento de 1.7 billones de pesos.

Durante la discusión de este 14 de octubre, legisladores de Morena y sus aliados defendieron la propuesta, mientras que diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron el destino de la deuda y los recursos previstos para inversión pública.

Ley de Ingresos 2027: ¿cuánto dinero contempla?

La iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2027 incluye las siguientes cifras:

Gasto neto total: 10.6 billones de pesos

Ingresos por impuestos: 6.2 billones de pesos

Deuda prevista: 1.7 billones de pesos

Precio del petróleo: 61.8 dólares por barril

Tipo de cambio promedio: 17.9 pesos por dólar

Crecimiento económico: entre 1.5% y 2.5% del PIB

La diputada de Morena, Patricia Armendáriz, aseguró que aumentó la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR), al pasar de 6.9% a más de 8% del PIB.

También atribuyó los resultados al combate a la corrupción, la eliminación de condonaciones fiscales y las medidas contra las factureras.

#ÚltimaHora | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprueba, en lo general, el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027. pic.twitter.com/RU0BFOAd2N — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 14, 2026

Oposición cuestiona deuda de 1.7 billones de pesos

La discusión se concentró en el endeudamiento previsto para 2027.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Flores Elizondo, señaló que se busca autorizar hasta 1.7 billones de pesos y 13 mil 500 millones de dólares.

Advirtió que el costo financiero alcanzaría 1.57 billones de pesos, mientras que la inversión física prevista sería de 1.03 billones.

Por su parte, Jericó Abramo Masso, del PRI, cuestionó que el techo de endeudamiento se utilice para cubrir obligaciones financieras.

La diputada panista Eva María Vázquez Hernández sostuvo que contratar deuda puede justificarse cuando los recursos se destinan a hospitales, carreteras, escuelas e infraestructura.

Morena y aliados defienden reducción del endeudamiento

El diputado del Partido Verde, Ernesto Núñez Aguilar, afirmó que el endeudamiento presenta una reducción de 2.6% frente a lo aprobado en 2026.

Añadió que el endeudamiento interno del Gobierno federal disminuye 14.5% en términos reales, mientras que la recaudación tributaria aumenta 3.9%.

En tanto, Reginaldo Sandoval, coordinador del PT, comparó las cifras de deuda de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador para responder a los señalamientos de la oposición.

¿Qué sigue con la Ley de Ingresos 2027?

Tras la aprobación en lo general, la Cámara de Diputados pasó a la discusión de los artículos reservados, con alrededor de 90 oradores inscritos de los distintos partidos políticos.

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