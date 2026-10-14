Se duplica el costo del tratamiento de cáncer de mama en México: AMIS

Se duplica el costo del tratamiento de cáncer de mama en México. Foto: Shutterstock

El costo promedio anual de atender el cáncer de mama entre pacientes aseguradas en México aumentó 114% en tres años, al pasar de 111 mil 822 pesos en 2022 a 239 mil 537 pesos en 2025, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

El incremento refleja el impacto económico que representa esta enfermedad para las familias.

Entre los factores que podrían estar relacionados con el aumento se encuentran los retrasos en diagnósticos y tratamientos durante la pandemia de COVID-19.

Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS, explicó que algunas personas dejaron de acudir a los hospitales por temor a contagiarse, lo que pudo retrasar sus revisiones médicas y la continuidad de sus tratamientos.

“Durante el COVID muchas personas prefirieron no acercarse al hospital por miedo a contagiarse y entonces dejaron de hacerse unos chequeos o dejaron de asistir a sus propios tratamientos”, señaló.

Aseguradoras pagaron más de 3 mil 300 millones de pesos por cáncer de mama

Al cierre de 2025, las aseguradoras registraron 13 mil 786 casos de cáncer de mama, con un monto de siniestros pagados de 3 mil 302 millones de pesos.

De acuerdo con los datos presentados por la AMIS, el costo promedio anual por paciente asegurada alcanzó los 239 mil 537 pesos, una cifra que refleja el gasto que puede representar la atención de este padecimiento.

Rosas advirtió que estos costos afectan de manera importante la economía de las familias y destacó la relevancia de contar con protección financiera para afrontar los gastos derivados de una enfermedad.

La directora general de la asociación señaló que disponer de un seguro puede ayudar a financiar la atención médica, ante el impacto económico que representan los tratamientos oncológicos.

Cáncer y tumores, entre las enfermedades más costosas

Los padecimientos relacionados con el cáncer y los tumores encabezaron los montos pagados por las aseguradoras, con 5 mil 600 millones de pesos.

En segundo lugar se ubicaron las enfermedades del sistema osteomuscular, con 2 mil 600 millones de pesos.

Les siguieron los padecimientos del sistema digestivo, con mil 700 millones, y las enfermedades de los sistemas respiratorio y cardiovascular, con mil 300 millones de pesos cada uno.

La AMIS destacó que el cáncer se encuentra entre las enfermedades que generan mayores costos de atención, por lo que subrayó la importancia de identificarlo en etapas tempranas.

“Por eso es más importante que se pueda prevenir en momentos tempranos”, indicó Rosas.

La asociación señaló que la detección oportuna es relevante para atender la enfermedad a tiempo y reducir el impacto que puede tener tanto en la salud de las pacientes como en la economía familiar.

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