Noticias de hoy 14 de octubre 2026, hasta las 19:00 horas, en un minuto

Noticias de hoy 14 de octubre 2026, en un minuto:

Piden no viajar a Arabia Saudita

México recomendó evitar viajes no esenciales a Arabia Saudita, incluidos los turísticos y las visitas familiares, ante la tensión persistente en Medio Oriente y el alto nivel de riesgo en la región.

Papa León XIV celebra misa

El Papa León XIV concelebró una misa en el hospital donde permanece hospitalizado después de una cirugía en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Vence registro de celulares

Las líneas de telefonía móvil con terminación 4 tienen hasta el jueves 15 de octubre de 2026 para ser registradas y evitar su suspensión.

Simon y Trudy refuerzan las lluvias

El huracán Simon y la tormenta tropical Trudy reforzarán lluvias fuertes en distintas regiones del país, así como oleaje elevado y rachas de viento durante los próximos días.

¿El 2 de noviembre es festivo?

El 2 de noviembre, Día de Muertos en México, no es un día de descanso obligatorio. Por ello, las empresas no están forzadas a entregar un pago extraordinario por trabajarlo.

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