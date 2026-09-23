Juez otorga suspensión a Ernesto Ruffo, exgobernador acusado de huachicol fiscal

Ruffo promovió amparo contra prisión preventiva. Foto: Cuartoscuro

El exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel obtuvo una suspensión definitiva dentro del amparo que promovió para buscar cumplir la prisión preventiva en su domicilio. Hasta la noche de este martes, no estaba confirmado que fuera a dejar el penal del Altiplano.

Será este miércoles cuando se conozcan los términos de la resolución, informó su hija, Verónica Ruffo Sánchez, luego de visitar a su padre.

¿Ernesto Ruffo podrá salir del Altiplano?

Este martes, un juez otorgó la suspensión en uno de los dos amparos interpuestos por la defensa de Ernesto Ruffo. Por ahora, la familia desconoce los alcances de la medida y si ésta permitirá que el exgobernador continúe su proceso en prisión domiciliaria.

Tras salir del Altiplano, Verónica Ruffo señaló que una de las principales preocupaciones de la familia es la salud de su padre, de 74 años.

“Lo primero es la vida de mi padre y que salga de aquí y que es la ley simplemente, no estamos pidiendo nada extraordinario, simplemente que es un señor de 74 años que tiene una salud que no es óptima para que esté en una prisión de alta seguridad”.

La notificación prevista para este miércoles permitirá conocer qué establece la suspensión otorgada por el juez y sus efectos sobre la prisión preventiva de Ruffo.

La resolución no detalla aún los efectos del amparo

Fernando Gómez Mont, integrante de la defensa legal de Ruffo Appel, confirmó la obtención de la suspensión definitiva. Sin embargo, precisó que aún no conoce los alcances específicos de la resolución.

Por ello, todavía no es posible afirmar si la resolución permitirá que Ruffo deje el Altiplano y continúe su proceso en prisión domiciliaria.

¿De qué se acusa a Ernesto Ruffo?

El exgobernador de Baja California fue vinculado a proceso dentro de una investigación relacionada con una presunta red de huachicol fiscal, un esquema que presuntamente involucró operaciones irregulares de importación y comercialización de combustibles.

La defensa sostiene que Ruffo Appel no participó en la administración de las empresas bajo investigación ni en las operaciones que son objeto del proceso penal, mientras las autoridades federales mantienen abiertas las investigaciones correspondientes.

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