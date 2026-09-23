Vinculación Productiva del Inapam ofrece oportunidades laborales; ¿cómo aplicar?

¿Cómo puedo aplicar para la vinculación productiva del Inapam? Foto: Getty

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) cuenta con el programa Vinculación Productiva, dirigido a personas de 60 años o más que buscan incorporarse a actividades laborales remuneradas o voluntarias para generar ingresos.

El programa contempla opciones de empleo formal y un sistema voluntario de empacado de mercancías. De acuerdo con información oficial, los requisitos y las condiciones pueden variar dependiendo de la actividad y de la empresa participante.

¿Cómo funciona el programa Vinculación Productiva del Inapam?

El programa busca aprovechar la experiencia, habilidades y conocimientos de las personas adultas mayores mediante su vinculación con empresas que ofrecen oportunidades laborales.

El Inapam señala tres principales líneas de acción:

Capacitación al sector empresarial , para promover la inclusión de personas adultas mayores.

, para promover la inclusión de personas adultas mayores. Vinculación productiva , mediante empresas que buscan incorporar a personas de 60 años o más.

, mediante empresas que buscan incorporar a personas de 60 años o más. Sistema Voluntario de Empacador de Mercancías, para quienes desean participar en una actividad voluntaria que puede generar ingresos mediante propinas.

Es importante precisar que las percepciones dependen de la vacante, la empresa, la actividad y, en el caso del empacado voluntario, de los apoyos económicos que reciban las personas participantes.

¿Cómo puedo aplicar al programa del Inapam?

Las personas interesadas deben acudir a un Módulo de Atención INAPAM para la Vinculación Productiva, donde podrán solicitar información sobre las opciones disponibles y presentar la documentación requerida.

El procedimiento contempla, de manera general:

Solicitar información sobre el servicio de Vinculación Productiva. Presentar la documentación requerida. Recibir orientación por parte del personal del Inapam. Participar en el proceso de vinculación con una empresa o actividad voluntaria disponible.

El Inapam establece que la vinculación puede realizarse tanto para empleo formal como para el Sistema Voluntario de Empacador de Mercancías.

¿Qué requisitos pide el Inapam para ingresar?

Los criterios y requisitos vigentes publicados por el Inapam establecen que la persona solicitante debe:

Tener 60 años o más .

. Presentarse en un Módulo de Atención INAPAM para solicitar la vinculación.

Presentar la Credencial INAPAM o una identificación oficial con fotografía , como INE, licencia de conducir o pasaporte.

, como INE, licencia de conducir o pasaporte. Contar con CURP certificada, preferentemente.

En caso de que la persona busque obtener primero su credencial INAPAM, el trámite tiene requisitos adicionales, entre ellos acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio y una fotografía reciente. Es importante precisar que las empresas pueden establecer requisitos adicionales dependiendo de las características de cada vacante.

¿Qué actividades ofrece Vinculación Productiva?

Las opciones dependen de las empresas que participan en el programa y de los perfiles que requieran. En el caso del empleo formal, las personas adultas mayores pueden ser vinculadas con empresas que buscan incorporar trabajadores de 60 años o más de acuerdo con sus conocimientos, experiencia u oficio.

Por otro lado, el Sistema Voluntario de Empacador de Mercancías permite realizar actividades en establecimientos comerciales con los que el Inapam mantiene convenios de colaboración. Este esquema no constituye un empleo formal. El manual del Inapam establece que la actividad es voluntaria y que no se genera una relación laboral entre la persona adulta mayor y el instituto.

¿Cómo funciona el Sistema de Empacado Voluntario?

Las personas interesadas en esta modalidad deben solicitar información en los módulos de atención del Inapam y presentar los documentos correspondientes. El procedimiento contempla que el personal del instituto oriente al solicitante, revise la documentación y, cuando corresponda, realice la vinculación con establecimientos que participan en el programa.

La actividad está sujeta a condiciones específicas. Entre ellas, los lineamientos del Inapam establecen que las personas empacadoras voluntarias no deben exceder seis horas de actividad al día ni realizar esta labor en más de una tienda de autoservicio. Por tratarse de una actividad voluntaria, los ingresos pueden depender de las propinas o apoyos que reciban de los clientes, por lo que no representan un salario mensual garantizado.

¿El trámite de Vinculación Productiva tiene costo?

El Inapam identifica actualmente la Vinculación Productiva para personas adultas mayores como un trámite gratuito. Por ello, las personas interesadas no deben pagar por realizar el proceso de incorporación al servicio. El instituto recomienda realizar el trámite directamente mediante sus módulos y utilizar información oficial para conocer las opciones disponibles en cada entidad.

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