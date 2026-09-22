Dave Green celebra en la Cineteca Nacional el éxito de “Coyote vs. Acme”

“Coyote vs. Acme” tuvo cuatro millones de espectadores. Foto: Alberto Estrada

El director Dave Green visitó la Cineteca Nacional para encontrarse con el público mexicano y hablar sobre “Coyote vs. Acme”, cinta que, después de un complicado recorrido hasta llegar a las salas, ha encontrado una respuesta especialmente entusiasta en México.

Durante el encuentro, Green reconoció que todavía le resulta difícil asimilar que la película finalmente pueda ser vista por el público, luego de un periodo en el que tanto él como su equipo llegaron a pensar que el proyecto nunca vería la luz.

“Me siento como si estuviera viviendo un sueño. Durante mucho tiempo, yo y las otras personas de mi equipo, los demás cineastas que pusieron tanto amor en hacer la película, estábamos muy orgullosos de ella, pero era algo que sentíamos que posiblemente nunca vería la luz. Así que es absolutamente surrealista estar aquí, estar en este escenario”, expresó.

El realizador atribuyó parte fundamental de este resultado a las personas que defendieron la cinta durante los últimos años. Para Green, el respaldo de la comunidad fue determinante para que “Coyote vs. Acme” pudiera sobrevivir y finalmente encontrarse con su audiencia.

“La única razón por la que estamos aquí es porque todo el mundo, toda la comunidad, habló. No estamos aquí por mí; estamos aquí porque miles de voces se hicieron escuchar”, afirmó.

“Coyote vs. Acme” supera los 16 millones de dólares en México

México ha respondido de manera contundente a la película. Durante el encuentro en la Cineteca Nacional se destacó que la cinta ha superado los 16 millones de dólares en taquilla en el país y los cuatro millones de espectadores, una respuesta que Green recibió con especial entusiasmo al comprobar la conexión que el personaje mantiene con distintas generaciones.

Para el director, parte de ese vínculo está en la personalidad del Coyote, un personaje que fracasa constantemente, pero nunca abandona su objetivo.

“Como cineasta, tienes que seguir intentándolo. Tienes que seguir adelante y mantenerte muy persistente. Y diría que este personaje tiene todas esas características. Es el más persistente y el más resiliente”, explicó.

Green también recordó que la película fue diseñada específicamente para disfrutarse en una sala de cine.

“Es absolutamente increíble estar aquí en una pantalla grande. Diseñamos la película para que fuera una experiencia de pantalla grande”, señaló, satisfecho de poder compartir finalmente el proyecto con los espectadores.

Así lograron la interacción entre actores y personajes animados

Uno de los principales retos de la producción fue conseguir que los actores de carne y hueso interactuaran de manera natural con los personajes animados. El equipo trabajó durante un año antes de llegar al set junto con los animadores para definir las acciones y expresiones del Coyote.

Además, utilizaron un titiritero que ayudaba a los actores a imaginar que el personaje estaba realmente frente a ellos.

El director destacó el trabajo de Will Forte y John Cena para conseguir que esa interacción resultara creíble.

“Si ellos no creían que esos personajes estaban ahí, entonces el público tampoco iba a creer que estaban ahí”, explicó.

La producción también representó para Green una enorme responsabilidad por tratarse de personajes que forman parte de la infancia de varias generaciones.

“Tenía mucho miedo de asegurarme de que tratáramos bien a los personajes. Era muy importante para nosotros mantener la llama y honrar a los personajes como todos los recordamos de nuestra infancia”, confesó.

La vigencia de la historia fue otro de los aspectos abordados durante el encuentro. Al hablar del enfrentamiento entre personajes aparentemente indefensos y grandes corporaciones, Green consideró que se trata de un conflicto universal.

“Las historias de David contra Goliat son atemporales”, afirmó.

Después de años de trabajo y de una incertidumbre que puso en duda su llegada a los cines, “Coyote vs. Acme” encontró finalmente a su público.

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