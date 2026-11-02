Lenny Kravitz desmiente rumores sobre su muerte tras accidente de avión en Florida

La representante de Lenny Kravitz, Carleen Donovan, desmintió la supuesta muerte del cantante en un accidente aéreo en Florida, luego de que circularan rumores que lo ubicaban entre los pasajeros de un avión privado Learjet que se estrelló este domingo. La aeronave transportaba a nueve personas, ninguno sobrevivió.

La versión falsa comenzó a difundirse en redes sociales después de que se viralizara una captura de pantalla atribuida a una piloto que supuestamente tenía programado trasladar a Kravitz desde Austin, Texas, hacia las Bahamas, el mismo destino del avión accidentado.

“Falsos e incorrectos”, dijo el representante a Variety.

🚨 HOLY CRAP! Dashcam video from just FEET AWAY shows the moment a Learjet 60 crashed in Palm Beach County, Florida



These folks are SUPER lucky to be alive.



Just INSANE. pic.twitter.com/99yQRaETXQ https://t.co/raG6BZToKD — Nick Sortor (@nicksortor) November 1, 2026

¿Qué dijo la representante de Lenny Kravitz sobre su supuesta muerte?

Carleen Donovan, representante del intérprete de Are You Gonna Go My Way, rechazó las publicaciones que aseguraban que el músico había perdido la vida en el accidente ocurrido en el condado de Palm Beach, Florida.

La confusión comenzó con una captura de pantalla que circuló en X, anteriormente Twitter, y que mostraba una supuesta publicación de Emily Shelton, una piloto que anunciaba un vuelo con el cantante.

En el mensaje se leía:

“Es un honor llevar en avión al único e inigualable Lenny Kravitz de Austin a las Bahamas mañana”.

El contenido llamó la atención porque coincidía con la ruta del Learjet accidentado. Esto llevó a algunos usuarios a afirmar, sin pruebas, que Kravitz viajaba en la aeronave.

Piloto desmiente haber estado en el avión accidentado

Emily Shelton también se pronunció sobre las publicaciones que la identificaban como una de las personas que pilotaban el Learjet.

A través de una cuenta de TikTok aparentemente vinculada con ella, aclaró:

“Me enteré recientemente de que hay rumores de que yo era la piloto del reciente accidente en Palm Beach. Quiero aclarar respetuosamente que no fui”.

Shelton también pidió a los usuarios evitar la difusión de información falsa sobre la tragedia.

“Les pido que dejen de especular y difundir información errónea sobre esta tragedia y que sean respetuosos con los involucrados”.

Finalmente, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

De acuerdo con Variety, el periódico New York Post identificó a una de las personas que pilotaban el avión como Nathalia Gadelha Filgueiras, aunque las autoridades todavía no habían revelado oficialmente todas las identidades.

¿Qué pasó con el avión Learjet que se estrelló en Florida?

El accidente ocurrió cuando un avión privado Learjet se estrelló en una zona residencial del condado de Palm Beach, Florida.

La aeronave había salido del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y se dirigía al Aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), nueve personas viajaban a bordo del avión.

Las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes.

El impacto provocó una fuerte explosión y dejó restos de la aeronave cerca de viviendas y una vialidad de la zona.

¿Qué se sabe de las víctimas del accidente aéreo en Florida?

Las autoridades estadounidenses mantienen abierta una investigación para determinar qué provocó la caída del Learjet.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la FAA participan en las investigaciones para establecer las circunstancias del accidente.

Hasta los primeros reportes del lunes 2 de noviembre, las autoridades no habían difundido una lista oficial completa de las nueve víctimas.

Mientras avanzan las investigaciones, la circulación de publicaciones no verificadas provocó confusión sobre la identidad de los pasajeros.

En el caso de Lenny Kravitz, su representante confirmó que los rumores sobre su muerte son falsos, mientras que Emily Shelton también negó haber estado involucrada en el accidente.

Las autoridades continúan investigando las causas de la tragedia y la identidad de las personas fallecidas.