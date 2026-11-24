Isa Navarro afronta la pérdida y el dolor en el álbum “Autopsia” | Foto: Especial

El nombre de Isa Navarro está en las páginas de la revista Rolling Stone en su listado de “Las 25 artistas mexicanas para agregar a tu playlist” y el álbum “Autopsia” es un argumento a favor; sin embargo, dicho disco parte de la muerte de dos personas muy cercanas a ella.

Hoy, Isabel puede hablar de todo el dolor que hay detrás de su primer álbum de estudio, pero en su voz se percibe el sufrimiento que se enfrenta a la voluntad inquebrantable por contar una historia dolorosa pero que, con todo y todo, termina convirtiéndose en algo mejor.

Isa Navarro y “Autopsia”: lo que nace después de la muerte

“Desde que soy pequeña, amo la música, siempre supe que quería ser artista“, reveló Isa Navarro a Unotv.com, quien también confesó que dejó de crear canciones hasta los tiempos del COVID-19, cuando el tiempo perdido y la muerte se encontraron en una ecuación extraña.

El aislamiento producto de la pandemia llevó a Isa a componer por primera vez en su vida y, en 2021, comenzó a formar su primer álbum, basado en lo que ella estaba viviendo en ese momento, sobre todo, las cosas del amor.

Pero la muerte le ganó al tiempo, como generalmente pasa, y todo cambió.

“En 2022, falleció mi primo, que era una persona muy cercana a mí, de mi edad. Crecimos juntos y él se fue en un accidente”. Isa Navarro

La palabra que Isa encontró para hablar de la partida prematura de su primo fue: “Parteaguas“. Y aunque hubiera deseado que fuera de otra manera, aquel evento canónico fue el verdadero punto de partida para hacer lo que siempre quiso hacer.

El sueño de su infancia encontró la motivación más cruel posible. “Yo dije: ‘Quiero hacer algo con esto’. Y salió la idea de hacer un álbum que hablara del duelo y la muerte“.

La muerte volvió a encontrar a Isa Navarro: esta vez fue su hermano

El hermano de Isa Navarro falleció en 2024, después de batallar con problemas de adicción durante muchos años. “Ahí, terminó de tomar forma el álbum“, dijo como quien trata de encontrar lo bueno de las pesadillas más horribles.

“Autopsia” tomó forma en un momento en el que mundo estaba infestado de muerte por la pandemia del COVID-19. “La gente estaba perdiendo a sus seres queridos y cuando me pasó a mí, no tuvo nada que ver con el virus, pero fue muy cercano“, confesó.

“La muerte de alguien a quien amas te acerca a a ver la vida de otra manera”. Isa Navarro

Hacer su primer álbum le permitió seguir su vida de alguna manera, mantenerse ocupada para no sucumbir a la tristeza y, según sus palabras, darle un sentido a su vida.

Isa Navarro usó su propio dolor para acompañar a otros

Pero “Autopsia” tiene un objetivo aún más grande y trascendental que tratar de evitar a la garra oscura y fría de la depresión:

“Darle un espacio a las personas para que puedan sentirse acompañadas”.

Foto: Especial

Isa Navarro quería ser para las personas lo que Natalia Lafourcade y el álbum “Todas las Flores“, fueron para ella: un acompañamiento leal e inagotable.

“Ese álbum me acompañó en esos momentos. Tal vez en otro momento de mi vida no hubiera entendido ese álbum, pero lo que yo estaba viviendo era tan intenso, crudo y doloroso que me acompañó mucho“, reveló.

Al decidirse a, finalmente, crear su propia música y encontrar un propósito mucho más profundo, decidió que “Autopsia” sería lo más real y sincero con respecto a cómo vivió su propio duelo, sin ocultar el enojo que la acompañó muy de cerca.

“Había mucho enojo. Y mi tirada fue más direccionada hacia las personas que están enojadas o estuvieron enojadas y no supieron que hacer con su enojo“, confesó.

Sin embargo, también quiso recordar que esa ira no es todo lo que viene con la muerte, sino que cuando la furia se va, llega la esperanza. Por esa razón, “Autopsia” es un acompañamiento para todas las etapas del duelo, desde la negación hasta la aceptación.

“Quizás sea algo que les dé esperanza y, sobre todo, que pueda acompañar a todas las personas que lo necesitan”.

Pero llegar a convertirse en ese apapacho cálido que acompaña en las penumbras fue un proceso largo para Isa Navarro, pues el demonio que la atormentó a ella no fue solo la muerte, sino la muerte acompañada por las adicciones.

El crudo y doloroso demonio de las adicciones en la vida de Isa Navarro

Las adicciones acompañaron al hermano de Isa Navarro durante años y ella fue un testigo cercano de ello. “Mi hermano se internó la primera vez cuando él tenía 21 años y yo 17“, contó a Uno TV.

Sin embargo, aquel demonio no solo consumió a su hermano, sino que también estuvo a punto de consumirla a ella. Y todo comenzó, cuando era una adolescente.

“Yo soy la más chiquita de cuatro, entonces, en las crisis familiares y con todos en su rollo, mis papás no estaban al pendiente de mí. De los 12 a los 15 años, mis hermanos ya estaban echando la fiesta y yo estaba ahí“, recordó.

Por otro lado, en algún momento de la vida, cada uno de sus hermanos se fue por su lado, lo cual trajo a su vida un demonio distinto: la soledad, aquel del que habla Café Tacvba en “La Zonaja“:

“Es una nostalgia, una decadencia. Algo divertido, pero es un gran miedo a la soledad”.

Ese “gran miedo” llevó a Isa Navarro a probar. Al principio, sintió miedo por el recuerdo inmediato de sus hermanos. “Pero llegó un punto en el que dije: ‘Pues a ver’“, y eso se convirtió en una manera de sobrevivir al ambiente de soledad en el que vivía.

“No encontré otra manera, no tenía a dónde hacerme. No tenía un acompañamiento de mis papás para cuidarme, ellos estaban también en su rollo, entonces fue mi manera de pertenecer a algo y sobrevivir hasta que, obviamente me destruyó“.

“Llegué a lugares muy oscuros”. Isa Navarro

Al final, fue el ejemplo de su hermano lo que le ayudó a observar conductas adictivas dentro de ella misma. “Llegó un punto en el que ya no era sostenible para mí seguir consumiendo y lo tuve que dejar“.

Cabe destacar que Isa Navarro tuvo que acudir a terapia psicológica, pues el consumo de sustancias se juntó en su mente con la muerte de su hermano y de su primo, provocándole problemas de ansiedad.

“Si alguien no me contestaba en algún tiempo, entonces pensaba: ‘Ay no, ya le pasó algo’. Llegó un momento que colapsé un poquito y sí tuve que acudir, justamente, al psiquiatra y al psicólogo y me ayudó mucho“, admitió.

“Autopsia”, también una cura para la madre de Isa Navarro

En el Interludio 2 de “Autopsia“, la voz de una mujer aparece de entre la penumbra de una música ominosa y dice:

“¿Y sabes qué, mija? No queda de otra más que pedir ayuda. Tienes una herramienta muy buena, escribir tu música”.

Foto: Especial

“Es mi mamá“, reveló Isa Navarro, asegurando que cada uno de los dichos del Interludio 2 son reales, vienen de notas de voz que diversas personas le mandaron a lo largo de su duelo. Tan importantes fueron que entraron al disco.

Al inicio del álbum, el Intro adelanta el dolor de los recuerdos y esa misma voz canta el “Dale dale dale” que cantan los papás y los tíos de los niños en las fiestas de cumpleaños.

“También es mi mamá. Es de un video mío de un cumpleaños mío a los 4 años“, recordó, al mismo tiempo que se confesó profundamente apegada a su madre desde que era pequeña.

“Mi mamá juega un papel muy importante en mi vida”. Isa Navarro

Es posible imaginar, al hablar con Isa Navarro, que si hubo una persona en este mundo que sufrió más la muerte que da sentido a “Autopsia” es su madre.

“Para mí, era muy importante meterla en el álbum porque fue un proceso bonito vivirlo juntas. Bueno, horrible y bonito. Perder a mi hermano ha sido lo más difícil que me ha pasado, pero no puedo ni siquiera imaginar el dolor de perder a un hija“, confesó.

Según las duras palabras de Isa, lo más difícil de su duelo fue ver a su mamá sufriendo, sobre todo porque la muerte de su hijo llegó en un momento en el que logró terminar una relación en la que no era feliz y estaba sanando.

“Estaba otra vez llenándose de vida y pasa lo de mi hermano“, lamentó.

Sin embargo, “Autopsia” no ha sido solo una sanación para la cantante, sino que también fue una cura pequeña para su madre. “Fue muy bonito platicar con ella después de que lo escuchó. Me marcó y me dijo: ‘Ya lo escuché’. Me dijo que le encantó y que lo escucha mucho“.

La sanación y el futuro de Isa Navarro

“La luz brilla a pesar de que la estrella ya no está“, dice un erizo de color negro en la película “Sonic 3“, haciendo alusión a lo que sigue después de la muerte, lo cual no siempre es oscuridad, sino luz.

Actualmente, Isa Navarro se encuentra en un proceso para responsabilizarse de sí misma y buscar ser una persona de la cual se sienta orgullosa, lo cual ha requerido de diferentes crisis y de pedir ayuda.

“Llevo ya un rato encargándome de que me guste la persona que soy y si algo no me gusta, no me está ayudando o me está haciendo sentir mal, lo cambio”. Isa Navarro

Foto: Especial

Y aunque el primer álbum de su autoría habla de la muerte y está basado en vivencias personales, Isa no descarta explorar otros temas y otras facetas de sí misma, incluyendo historias ajenas a ella.

“También se vale. Está chido de repente salirte un poco de ti, hablar de otras cosas que no tengan tanto que ver contigo, pero que tengan que ver con el mundo en el que vives, las cosas que ves“, aseguró.

Por el momento, está viviendo su dolor y compartiéndolo. Por ahora, eso será suficiente, el futuro todavía está por escribirse para una de las jóvenes promesas de la música mexicana.

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