El acuerdo lo firmaron Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño. Foto: AFP

El histórico acuerdo entre el Estado de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) cumplió una década este martes 24 de noviembre y, pese a la violencia que persiste, como el atentado en la ciudad de Villavicencio, los acuerdos establecidos continúan avanzando con el objetivo de alcanzar la paz a un movimiento social que inició en 1964.

Actualmente, el presidente, Abelardo de la Espriella, ha criticado duramente el costo del acuerdo firmado en el 2016 y lo calificó de “bodrio” y “falsa paz”.

A pesar de que la guerrilla depuso las armas, el vacío de poder que dejó las FARC provocó que rebeldes guerrilleros y mafias alimentaran la peor ola de violencia desde la firma del tratado con atentados, secuestros y asesinatos.

El acuerdo de paz firmado en Bogotá permitió que más de 13 mil guerrilleros dejaran las armas y optaran por formar un partido político. Sin embargo, desde entonces, 501 excombatientes han sido asesinados, además de registrarse 185 intentos de homicidio y 56 desapariciones forzadas, según la ONU.

¿Cómo llegaron el Estado de Colombia y las FARC a un acuerdo de paz?

El acuerdo final de paz lo firmaron el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”, máximo dirigente de las FARC, en el Teatro Colón de Bogotá con el objetivo de poner fin a más de 50 años de conflicto armado entre ambas partes.

El tratado permitió el tránsito a la vida civil de más de 13 mil 200 integrantes de la organización guerrillera, quienes iniciaron un proceso de reincorporación económica, social y política. Como parte del desarme, la Misión de las Naciones Unidas en Colombia recibió 8 mil 994 armas.

Además de terminar la confrontación armada entre las partes, el documento contempló medidas para reparar a las víctimas, reducir las desigualdades sociales, ampliar la participación política y prevenir la repetición de la violencia.

Del rechazo al acuerdo de paz a la participación política de las FARC

El 2 de octubre de 2016, los colombianos rechazaron mediante un plebiscito la primera versión del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC-EP. Entre los principales cuestionamientos estuvo la posibilidad de que antiguos comandantes guerrilleros ocuparan cargos políticos pese a su responsabilidad en delitos cometidos durante el conflicto armado.

El acuerdo definitivo, firmado el 24 de noviembre de 2016, garantizó al partido político surgido de las FARC un mínimo de 10 escaños en el Congreso: cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes, durante los periodos legislativos 2018-2022 y 2022-2026.

La representación legislativa especial, establecida mediante el Acto Legislativo 03 de 2017, concluyó en 2026. En las elecciones legislativas del 8 de marzo, Comunes, el partido surgido de las FARC, no alcanzó el umbral electoral del 3%. La Registraduría Nacional del Estado Civil señala que la agrupación perdió su personería jurídica.

Álvaro Uribe y la campaña por el “No” al acuerdo de paz en Colombia

De acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad de Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue uno de los principales líderes de la campaña por el “No” en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, mediante el cual se sometió a votación el acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP.

Uribe encabezó a un sector de la oposición en el que también participaron Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez. Por su parte, la campaña por el “Sí” estuvo encabezada por la coalición que respaldaba al Gobierno de Santos.

¿Por qué Álvaro Uribe se oponía al acuerdo de paz?

Los principales cuestionamientos fueron:

La posibilidad de que quedaran impunes crímenes de guerra y de lesa humanidad

La participación política de antiguos guerrilleros sin haber respondido previamente ante la justicia

La consideración del narcotráfico como delito conexo al delito político

Los beneficios económicos otorgados a los excombatientes

Los mecanismos de reparación a las víctimas

Los escaños legislativos garantizados a la organización política surgida de las FARC

Uribe sostenía que su oposición no era contra la paz, sino contra determinados términos del acuerdo, cuya modificación reclamaba.

La Comisión de la Verdad también identificó la participación política de los excombatientes y la justicia transicional entre los asuntos que generaron mayor rechazo en los sectores opositores.

¿Cuáles son los seis puntos del acuerdo de paz?

Reforma rural integral

Facilitar el acceso de los campesinos a la tierra

Formalizar la propiedad rural

Reducir la pobreza y la desigualdad entre el campo y la ciudad

Mejorar los servicios de salud, educación, vivienda, agua potable e infraestructura rural

2. Participación política

Permitir la incorporación de las FARC-EP a la vida política legal

Garantizar el ejercicio de la oposición política

Ampliar los mecanismos de participación ciudadana

Promover la representación política de las comunidades afectadas por el conflicto

3. Fin del conflicto armado

Establecer un cese al fuego bilateral y definitivo

Garantizar la dejación de armas de las FARC-EP

Reincorporar a los excombatientes a la vida económica, política y social

Brindar garantías de seguridad a los firmantes del acuerdo

4. Solución al problema de las drogas ilícitas

Promover la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos

Ofrecer alternativas productivas a las comunidades campesinas

Combatir la producción y comercialización de drogas ilícitas

Atender el consumo de drogas desde una perspectiva de salud pública

5. Reparación de las víctimas del conflicto

Esclarecer la verdad sobre los hechos ocurridos durante el conflicto armado

Investigar y sancionar los crímenes cometidos

Buscar a las personas desaparecidas

Garantizar la reparación de las víctimas y establecer medidas de no repetición

6. Implementación, verificación y refrendación

Establecer mecanismos de seguimiento al cumplimiento de los compromisos

Contar con acompañamiento y verificación internacional

Incorporar medidas para proteger los derechos de los pueblos étnicos

Diseñar instrumentos para garantizar la implementación del acuerdo

El acuerdo de paz no se limitó al desarme de las FARC-EP, sino que contempló una serie de transformaciones económicas, sociales, políticas y judiciales para atender las causas del conflicto armado y evitar su repetición.

Acuerdo de paz en Colombia: avances y pendientes a 10 años

De acuerdo con el balance publicado por la Defensoría del Pueblo de Colombia, a 10 años de la firma del acuerdo se registran los siguientes resultados:

Rubro Avances y cifras documentadas Reincorporación 10 mil 943 personas continúan en proceso de integración a la vida civil. Educación Cerca de 7 mil firmantes terminaron el bachillerato. Salud 99% de los firmantes en reincorporación están afiliados al sistema de salud. Actividad económica 6 mil 206 proyectos productivos individuales y colectivos. Reforma agraria 3.3 millones de hectáreas con tenencia formalizada. Sustitución de cultivos ilícitos 99 mil 097 familias incorporadas al programa. Búsqueda de desaparecidos 640 personas localizadas con vida y 6 mil 002 cuerpos recuperados. Justicia Cinco condenas emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz. Seguridad 493 firmantes del acuerdo de paz asesinados.

La Defensoría advierte que, pese a los avances, persisten problemas de violencia, desigualdad, acceso a la tierra, reparación de las víctimas y seguridad de los excombatientes, que dificultan el cumplimiento integral del acuerdo.

La firma del acuerdo terminó la confrontación entre el Gobierno colombiano y las antiguas FARC-EP, pero no significó el fin de toda la violencia armada en Colombia.

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