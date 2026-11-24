Alessandro Modiano celebra a Italia en la FIL Guadalajara 2026 | Foto: Uno TV – IA

Italia será el Invitado de Honor de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara 2026 por primera vez en 18 años y Alessandro Modiano, embajador de Italia en México, adelantó que el objetivo será presentar una cara contemporánea del país y no los vestigios ancestrales conocidos en todo el mundo.

El lema de la participación italiana en la FIL de este año, que se llevará a cabo del 28 de noviembre al 6 de diciembre en la Expo Guadalajara, será: “El mundo nos habla como un gran libro“, presentando a 58 autoras y autores de libros en casi 120 encuentros culturales.

FIL Guadalajara 2026 ofrecerá una mirada contemporánea de Italia

El embajador Alessandro Modiano reconoció este martes frente a medios de comunicación mexicanos que los esfuerzos de la representación italiana en la FIL Guadalajara 2026 es presentar a una Italia contemporánea, más allá de su cultura milenaria.

“Italia es muy famosa, como México, por su historia, su arqueología y escritores del pasado, pero queremos presentar escritores contemporáneos y jóvenes”. Alessandro Modiano, embajador de Italia en México

Y consideró importante que México se dé cuenta de lo que es Italia ahora, por lo que no solo habrá representaciones de Caravaggio, sino también experiencias de cine, teatro, música y literatura italianas actuales.

“Yo considero importante que México se dé cuenta de lo que es Italia ahora y creo que la FIL nos ofrece una oportunidad muy fuerte para escuchar todos los debates entre escritores contemporáneos, italianos y mexicanos insertados en contextos de participación internacional“, agregó.

Alessandro Modiano destaca la riqueza cultural de México e Italia

El diplomático italiano aseguró que la FIL Guadalajara 2026 es un acercamiento de dos pueblos, así como un esfuerzo para proteger el mercado de libros escritos en México e Italia.

“Para nosotros, México es una potencia cultural muy importante del mundo. Siempre nos ha gustado trabajar aquí”. Alessandro Modiano, embajador de Italia en México

Por otro lado, destacó que la representación del país europeo siempre ha tratado de destacar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara debido a la fuerte presencia literaria de un país en el otro.

“Estamos acá porque México es un contexto muy fuerte a nivel nacional. La literatura mexicana tiene un espacio en Italia y la italiana en México“, señaló Alessandro Modiano este martes.

Sin embargo, también reconoció que la participación de su país en el evento mexicano no pretende dar ningún mensaje geopolítico en medio de tensiones globales y amenazas de aranceles por parte de Estados Unidos (EE.UU.).

¿Qué presentará Italia en la FIL Guadalajara 2026?

Italia presentará en la FIL Guadalajara 2026 alrededor de 120 actividades con 58 autoras y autores en un programa realizado por el Centro del Libro y la Lectura de Italia, en colaboración con la Asociación Italiana de Editores (AIE).

Entre las actividades programadas, Andrea Bajani y Federica Manzon entablarán un conversatorio sobre la familia en la literatura del Siglo XXI el próximo domingo 29 de noviembre a las 19:00 horas.

Por otro lado, Vincenzo Latronico y Veronica Raimo hablarán del “presente que contamos” el próximo 3 de diciembre; mientras que Erin Doom y Felicia Kingsley, ambas figuras de la novela romántica en Italia, se encontrarán con sus lectoras el sábado 5 de diciembre.

Sin embargo, Italia insistirá en presentar a sus nuevas voces, por lo que Dario Ferrari dialogará con Viola Ardone, Nicoletta Verna, Olga Campofreda y Mario Desiati.

Cabe destacar que la FIL Guadalajara 2026 también será el marco de homenajes a destacadas figuras italianas históricas, incluyendo:

Homenaje de Alessandro Baricco a Umberto Eco a 10 años de su muerte | Domingo 29 de noviembre a las 16:00 horas

800 años de la muerte de Francisco de Asís, con Aldo Cazzullo y Davide Rondoni

Bicentenario del nacimiento de Carlo Colodi (“Pinocho”), con Giordano Bruno Guerri

Centenario del Premio Nobel de Grazia Deledda

Centenario del nacimiento de Dario Fo, con Daniela Marcheschi

150 años del nacimiento de Filippo Tommaso Marinetti.

Milo Manara presentará su adaptación al cómic de “El nombre de la rosa” el 5 de noviembre a las 19:30 horas; Giuditta Campello y Susasna Mattiangeli compartirán los secretos de la literatura infantil italiana.

Cabe destacar que la participación de Italia en la FIL Guadalajara 2026 pondrá especial énfasis en la literatura para niños. “Acercarse a los libros desde los 3 o 4 años es fundamental para que amemos la lectura de adultos“, reconoció el embajador Alessandro Modiano.

Sin embargo, también habrá actividades vinculadas con la ciencia, pues la científica Elena Cattaneo hablará sobre la investigación en enfermedades neurodegenerativas el próximo lunes 30 de noviembre a las 17:30 horas.

Más que libros italianos en la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2026

La participación de Italia también incluye nueve conciertos en el Foro FIL, de Levante a Paolo Presu, Mario Biondi y Colapesce Dimartino, además de Viva Vivaldi, el próximo 29 de noviembre en el Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Además, más de 15 exposiciones y proyectos llegarán a la ciudad de Guadalajara, entre ellos, “Caravaggio y su tiempo“, en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, también conocido como MUSA.

“Etruscos. La forma y la materia” también llegará al Museo Regional de Guadalajara, mientras “Una historia italiana”, con la Colección Farnesina, se presentará en el Museo Cabañas.

Por otro lado, la Sala Guillermo del Toro de la Cineteca FICG y el Cineforo Universidad tendrán un ciclo de cine del 27 de noviembre al 6 de diciembre con títulos como:

“La leyenda del pianista en el océano”

“El nombre de la rosa”

“Las ocho montañas”

“El tren de los niños”

Al interior de la Expo Guadalajara, CUBO CULTURA propondrá una experiencia audiovisual inmersiva de 360 grados inspirada en el lema de Italia, y se presentarán 53 interpretaciones ilustradas de la obra “Pinocho” de Carlo Collodi.

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